Враг беспилотником атаковал пограничную громаду на Сумщине, ранен мужчина

Днем в среду, 27 ноября, российские захватчики атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру села Кондратовка Хотинской громады Сумской области. В результате вражеской атаки ранения получил мужчина.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, вражеская атака произошла около 15:20.

"Вследствие атаки оккупантов ранен 59-летний мужчина, который находился вблизи своего домовладения", - сообщают в ведомстве.

Сейчас правоохранители документируют последствия российского обстрела.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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