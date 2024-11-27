Ворог безпілотником атакував прикордонну громаду на Сумщині, поранено чоловіка
Вдень середи, 27 листопада, російські загарбники атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Кіндратівка Хотінської громади Сумської області. Унаслідок ворожої атаки поранення зазнав чоловік.
Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 15:20.
"Унаслідок атаки окупантів поранено 59-річного чоловіка, який перебував поблизу свого домоволодіння", - повідомляють у відомстві.
Наразі правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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