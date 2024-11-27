Прикордонники на Сумщині збили російський дрон "гербера". ФОТО
Минулої доби, під час однієї з повітряних атак на Україну, на Сумщині прикордонники приземлили ворожий безпілотний літальний апарат типу "гербера".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зафіксувавши політ баражуючого боєприпасу типу "гербера", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого ворожий БпЛА був збитий.
"Гербера" – російський безпілотник, що використовується у військових діях росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "герань-2". "Гербера" може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів протиповітряної оборони.
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