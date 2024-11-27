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Пограничники на Сумщине сбили российский дрон "гербера". ФОТО

За прошедшие сутки, во время одной из воздушных атак на Украину, на Сумщине пограничники приземлили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "гербера".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Зафиксировав полет барражирующего боеприпаса типа "гербера", защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего вражеский БпЛА был сбит.

збитий російський БпЛА Гербера

збитий на Сумщині БпЛА Гербера

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"Гербера" - российский беспилотник, используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "герань-2". "Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны.

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беспилотник (3567) ПВО (2728) пограничники (1569) Сумская область (3059)


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