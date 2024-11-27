Япония предоставила Украине $235 млн в поддержку образования и частного сектора

В рамках проектов Всемирного банка LEARN и RISE Украина получила от Правительства Японии 235 миллионов долларов на поддержку образования и частного сектора.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Государственный бюджет Украины поступило 235 млн долларов США льготного финансирования от правительства Японии в рамках новых системных проектов Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE) и "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN)", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках проекта RISE поступило 130 млн долларов займа при поддержке финансовых ресурсов Японии. Проект направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

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Еще 105 млн долларов Япония предоставила по проекту LEARN, что является результатом выполнения правительством Украины мероприятий по обеспечению безопасного очного обучения в школах путем предоставления субвенций на укрытие и школьные автобусы в 2024 году. Как отмечается, ключевой целью программы является улучшение образовательного процесса в Украине в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для педагогов и учеников.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил правительство Японии и команде Всемирного банка за поддержку ключевых сфер экономики. Также он сообщил, что привлеченная через механизмы Банка бюджетная поддержка от Японии с февраля 2022 года достигла около 6 млрд долларов США.

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Кроме того, в Министерстве финансов сообщили, что до конца 2024 года Украина планирует привлечь еще 120 млн долларов и 95 млн долларов в рамках RISE и LEARN, соответственно.