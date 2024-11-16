Есть новый пакет поддержки от Японии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Есть новый пакет поддержки от Японии. Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии об усилении санкций против России, о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир. Мы готовимся и к разговору с новым премьер-министром Японии", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент отметил важность визита главы МИД Японии в Украину.

"Важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии - визит в Украину. Это и символично - относительно наших отношений, Украины и Японии, - и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский

Также Зеленский поблагодарил министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. По его словам, с начала полномасштабной войны помощь Украине достигла 12 миллиардов долларов.

"Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником России и помогает Путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский