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Новости Помощь Украине
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Есть новый пакет поддержки от Японии, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Есть новый пакет поддержки от Японии. Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии об усилении санкций против России, о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир. Мы готовимся и к разговору с новым премьер-министром Японии", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент отметил важность визита главы МИД Японии в Украину.

"Важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии - визит в Украину. Это и символично - относительно наших отношений, Украины и Японии, - и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский

Также Зеленский поблагодарил министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. По его словам, с начала полномасштабной войны помощь Украине достигла 12 миллиардов долларов.

"Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником России и помогает Путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский

Зеленский Владимир (20301) Япония (1308) помощь и поддержка (867)


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Топ комментарии
+18
Дякуємо Японії за допомогу. А яка в цьому заслуга Бонівтіка, що японці допомошли Україні? Головне дивитися, щоб він і його мародерна команда не переполовинили допомогу!
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16.11.2024 17:13
+16
Боневтіку Бонопартовичу вже на сьогодні треба рота зашити..бо щось вже стрьомно..півдоби волає..
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16.11.2024 17:17
+7
Для України багато роблять США, ЄС, Польща, Німеччина, країни Балтії, Японія, Південна Корея, Канада... і т.д і т.п.

А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
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16.11.2024 17:34
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Маємо! - держимо!
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16.11.2024 17:12 Ответить
Дякуємо Японії за допомогу. А яка в цьому заслуга Бонівтіка, що японці допомошли Україні? Головне дивитися, щоб він і його мародерна команда не переполовинили допомогу!
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16.11.2024 17:13 Ответить
Боневтіку Бонопартовичу вже на сьогодні треба рота зашити..бо щось вже стрьомно..півдоби волає..
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16.11.2024 17:17 Ответить
У найвеличнішого трохи інший профіль - він озвучує ротом заяви, які можуть зруйнувати/руйнують стосунки з партнерами, а на "дєрібан" допомоги воно офіційно призначило дєрьмака.
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16.11.2024 18:10 Ответить
Велика допомога Японії під час війни зумовлена двома факторами:
1. Ментальність самих Японців, як нації.
2. Нам дуже повезло з Послом України в Японії - Сергієм Корсунським - одним з найбільш фахових і професійних українських дипломатів, трудоголіком і великим шанувальником японської культури.
Такі дипломати при нинішній владі крайня рідкість - аж дивно, чому Єрмак його досі не вигнав. Можливо тому, що Японія далеко і він не дуже заважає нинішній Зе-владі.
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16.11.2024 18:26 Ответить
маэмо дебіла боневтіка
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16.11.2024 17:20 Ответить
Щеневтіка
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16.11.2024 21:42 Ответить
Каким остолопом надо быть чтобы это все воспринимать на свой счет!
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16.11.2024 17:20 Ответить
щось не віриться, збрехав як завжди?
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16.11.2024 17:21 Ответить
Японія взагалі ,користуючись тим ,що раша закопалась в Україні і на курщині ,могла б повернути всі свої території на далекому сході. З пуйла швидко б злетів весь його апломб.
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16.11.2024 17:21 Ответить
Дайте йому ''сельодки''! Набрид вже!
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16.11.2024 17:22 Ответить
Хотів би побачити перекладача із зебільної на японську та реакцію Такеші Іваєю на останній абзац із доданого віслюківською опою.
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16.11.2024 17:23 Ответить
Для України багато роблять США, ЄС, Польща, Німеччина, країни Балтії, Японія, Південна Корея, Канада... і т.д і т.п.

А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
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16.11.2024 17:34 Ответить
завели 10,000 корейцiв, нихто навiдь в морду не плюнув.
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16.11.2024 17:39 Ответить
Цей хтось мав плюнути в морду Зеленському? Чи кому? Дермаку?
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16.11.2024 18:01 Ответить
Мабуть причепило та не відпускає.
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16.11.2024 17:39 Ответить
Сьогодні Зеленського вже забагато!!!
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16.11.2024 17:45 Ответить
Мне интересно как это наглое е*ло смотрит в глаза людям, говорит с ними об усилении санкций, а само гонит кацапскую нефть и газ через Украину, тварюка.
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16.11.2024 17:51 Ответить
Воно повино вдавитись асфальтом. Горячим гудроном ву паскудній гундосой горлянці давитись. Бо кровю українців, як ми бачино, воно не вдавилось, ***** неголена.
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16.11.2024 18:30 Ответить
Так за це ПОДЯКА Японії, а ти, скот нег8олений та окроплений кровю українців, повинен у дупу японського премєра цилувати.
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16.11.2024 18:28 Ответить
Ніж танто для харакірі у твоєму виконанні, оце найкращій би був подарунок від японців...
Уяви, Вован, ти в прямому ефірі та ще й на аналі Ги+Ги та ще й з дублюванням по єдиному шмарафону, ото були б найбільші аплодисменти та лайки, Вован, яких тобі не зібрати за все твоє життя. А день трансляції можна буде навіть зробити святковим вихідним.
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16.11.2024 18:34 Ответить
а від хреневтіка маємо лише відосики 24/7 ну і ше зеленка має скумбрію по 8
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16.11.2024 21:54 Ответить
 
 