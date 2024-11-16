Есть новый пакет поддержки от Японии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей, который находится с визитом в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"Есть новый пакет поддержки от Японии. Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии об усилении санкций против России, о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир. Мы готовимся и к разговору с новым премьер-министром Японии", - отметил Зеленский.
Кроме того, президент отметил важность визита главы МИД Японии в Украину.
"Важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии - визит в Украину. Это и символично - относительно наших отношений, Украины и Японии, - и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", - говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. По его словам, с начала полномасштабной войны помощь Украине достигла 12 миллиардов долларов.
"Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником России и помогает Путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", - добавил президент.
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1. Ментальність самих Японців, як нації.
2. Нам дуже повезло з Послом України в Японії - Сергієм Корсунським - одним з найбільш фахових і професійних українських дипломатів, трудоголіком і великим шанувальником японської культури.
Такі дипломати при нинішній владі крайня рідкість - аж дивно, чому Єрмак його досі не вигнав. Можливо тому, що Японія далеко і він не дуже заважає нинішній Зе-владі.
А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
Уяви, Вован, ти в прямому ефірі та ще й на аналі Ги+Ги та ще й з дублюванням по єдиному шмарафону, ото були б найбільші аплодисменти та лайки, Вован, яких тобі не зібрати за все твоє життя. А день трансляції можна буде навіть зробити святковим вихідним.