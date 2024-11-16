Маємо новий пакет підтримки від Японії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який перебуває з візитом в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
"Є новий пакет підтримки від Японії. Звичайно, ми говорили з міністром закордонних справ Японії про посилення санкцій проти Росії, про нашу економічну співпрацю з Японією, про відбудову і про те, як наблизити справедливий мир. Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії", - зазначив Зеленський.
Крім того, президент наголосив на важливості візиту глави МЗС Японії до України.
"Важливо, що це перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії – візит в Україну. Це і символічно – щодо наших відносин, України та Японії, – і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський подякував міністру і всій Японії за надану Україні підтримку. За його словами, від початку повномасштабної війни допомога Україні сягнула 12 мільярдів доларів.
"Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Ментальність самих Японців, як нації.
2. Нам дуже повезло з Послом України в Японії - Сергієм Корсунським - одним з найбільш фахових і професійних українських дипломатів, трудоголіком і великим шанувальником японської культури.
Такі дипломати при нинішній владі крайня рідкість - аж дивно, чому Єрмак його досі не вигнав. Можливо тому, що Японія далеко і він не дуже заважає нинішній Зе-владі.
А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
Уяви, Вован, ти в прямому ефірі та ще й на аналі Ги+Ги та ще й з дублюванням по єдиному шмарафону, ото були б найбільші аплодисменти та лайки, Вован, яких тобі не зібрати за все твоє життя. А день трансляції можна буде навіть зробити святковим вихідним.