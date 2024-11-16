Маємо новий пакет підтримки від Японії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Є новий пакет підтримки від Японії. Звичайно, ми говорили з міністром закордонних справ Японії про посилення санкцій проти Росії, про нашу економічну співпрацю з Японією, про відбудову і про те, як наблизити справедливий мир. Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент наголосив на важливості візиту глави МЗС Японії до України.

"Важливо, що це перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії – візит в Україну. Це і символічно – щодо наших відносин, України та Японії, – і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу", - йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський подякував міністру і всій Японії за надану Україні підтримку. За його словами, від початку повномасштабної війни допомога Україні сягнула 12 мільярдів доларів.

"Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти", - додав президент.

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