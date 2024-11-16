УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9755 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 574 25

Маємо новий пакет підтримки від Японії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Є новий пакет підтримки від Японії. Звичайно, ми говорили з міністром закордонних справ Японії про посилення санкцій проти Росії, про нашу економічну співпрацю з Японією, про відбудову і про те, як наблизити справедливий мир. Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент наголосив на важливості візиту глави МЗС Японії до України.

"Важливо, що це перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії – візит в Україну. Це і символічно – щодо наших відносин, України та Японії, – і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва

Також Зеленський подякував міністру і всій Японії за надану Україні підтримку. За його словами, від початку повномасштабної війни допомога Україні сягнула 12 мільярдів доларів.

"Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти", - додав президент.

Також читайте: Японія виділить Україні кредит на $3 мільярди в межах пакету від "Великої сімки"

Автор: 

Зеленський (23659) Японія (1197) допомога і підтримка (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Дякуємо Японії за допомогу. А яка в цьому заслуга Бонівтіка, що японці допомошли Україні? Головне дивитися, щоб він і його мародерна команда не переполовинили допомогу!
показати весь коментар
16.11.2024 17:13
+16
Боневтіку Бонопартовичу вже на сьогодні треба рота зашити..бо щось вже стрьомно..півдоби волає..
показати весь коментар
16.11.2024 17:17
+7
Для України багато роблять США, ЄС, Польща, Німеччина, країни Балтії, Японія, Південна Корея, Канада... і т.д і т.п.

А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
показати весь коментар
16.11.2024 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маємо! - держимо!
показати весь коментар
16.11.2024 17:12 Відповісти
Дякуємо Японії за допомогу. А яка в цьому заслуга Бонівтіка, що японці допомошли Україні? Головне дивитися, щоб він і його мародерна команда не переполовинили допомогу!
показати весь коментар
16.11.2024 17:13 Відповісти
Боневтіку Бонопартовичу вже на сьогодні треба рота зашити..бо щось вже стрьомно..півдоби волає..
показати весь коментар
16.11.2024 17:17 Відповісти
У найвеличнішого трохи інший профіль - він озвучує ротом заяви, які можуть зруйнувати/руйнують стосунки з партнерами, а на "дєрібан" допомоги воно офіційно призначило дєрьмака.
показати весь коментар
16.11.2024 18:10 Відповісти
Велика допомога Японії під час війни зумовлена двома факторами:
1. Ментальність самих Японців, як нації.
2. Нам дуже повезло з Послом України в Японії - Сергієм Корсунським - одним з найбільш фахових і професійних українських дипломатів, трудоголіком і великим шанувальником японської культури.
Такі дипломати при нинішній владі крайня рідкість - аж дивно, чому Єрмак його досі не вигнав. Можливо тому, що Японія далеко і він не дуже заважає нинішній Зе-владі.
показати весь коментар
16.11.2024 18:26 Відповісти
маэмо дебіла боневтіка
показати весь коментар
16.11.2024 17:20 Відповісти
Щеневтіка
показати весь коментар
16.11.2024 21:42 Відповісти
Каким остолопом надо быть чтобы это все воспринимать на свой счет!
показати весь коментар
16.11.2024 17:20 Відповісти
щось не віриться, збрехав як завжди?
показати весь коментар
16.11.2024 17:21 Відповісти
Японія взагалі ,користуючись тим ,що раша закопалась в Україні і на курщині ,могла б повернути всі свої території на далекому сході. З пуйла швидко б злетів весь його апломб.
показати весь коментар
16.11.2024 17:21 Відповісти
Дайте йому ''сельодки''! Набрид вже!
показати весь коментар
16.11.2024 17:22 Відповісти
Хотів би побачити перекладача із зебільної на японську та реакцію Такеші Іваєю на останній абзац із доданого віслюківською опою.
показати весь коментар
16.11.2024 17:23 Відповісти
Для України багато роблять США, ЄС, Польща, Німеччина, країни Балтії, Японія, Південна Корея, Канада... і т.д і т.п.

А ЗЄ-влада продукує тільки обіцянки, папери та відосики.
показати весь коментар
16.11.2024 17:34 Відповісти
завели 10,000 корейцiв, нихто навiдь в морду не плюнув.
показати весь коментар
16.11.2024 17:39 Відповісти
Цей хтось мав плюнути в морду Зеленському? Чи кому? Дермаку?
показати весь коментар
16.11.2024 18:01 Відповісти
Мабуть причепило та не відпускає.
показати весь коментар
16.11.2024 17:39 Відповісти
Сьогодні Зеленського вже забагато!!!
показати весь коментар
16.11.2024 17:45 Відповісти
Мне интересно как это наглое е*ло смотрит в глаза людям, говорит с ними об усилении санкций, а само гонит кацапскую нефть и газ через Украину, тварюка.
показати весь коментар
16.11.2024 17:51 Відповісти
Воно повино вдавитись асфальтом. Горячим гудроном ву паскудній гундосой горлянці давитись. Бо кровю українців, як ми бачино, воно не вдавилось, ***** неголена.
показати весь коментар
16.11.2024 18:30 Відповісти
Так за це ПОДЯКА Японії, а ти, скот нег8олений та окроплений кровю українців, повинен у дупу японського премєра цилувати.
показати весь коментар
16.11.2024 18:28 Відповісти
Ніж танто для харакірі у твоєму виконанні, оце найкращій би був подарунок від японців...
Уяви, Вован, ти в прямому ефірі та ще й на аналі Ги+Ги та ще й з дублюванням по єдиному шмарафону, ото були б найбільші аплодисменти та лайки, Вован, яких тобі не зібрати за все твоє життя. А день трансляції можна буде навіть зробити святковим вихідним.
показати весь коментар
16.11.2024 18:34 Відповісти
а від хреневтіка маємо лише відосики 24/7 ну і ше зеленка має скумбрію по 8
показати весь коментар
16.11.2024 21:54 Відповісти
 
 