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Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва

глава МЗС Японії Такеші Івая

Глава МЗС Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит до України для переговорів з представниками української влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагенцію Kyodo.

Як зазначається, очільник зовнішньополітичного відомства Японії прибув до України після відвідин Перу.

В МЗС країни розповіли, що цей візит, очевидно, має "продемонструвати прихильність Токіо Києву в його протистоянні російській військовій агресії, яка тепер включає північнокорейські війська".

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З ким зустрінеться Такеші Івая в Києві?

Японський міністр прибув потягом з Польщі. У суботу, 16 листопада, він має зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою.

Представник японського міністерства розповів Kyodo, що пізніше цього дня можливі переговори Іваї з президентом України Володимиром Зеленським.

"Цей візит відбувся в той момент, коли повернення Дональда Трампа до Білого дому після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада кинуло тінь на перспективи фінансової допомоги Україні з боку Великої семи промислово розвинених країн", - йдеться в публікації японської інформагенції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії. Також повідомлялося, що Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

Автор: 

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Глава МЗС Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит до України для переговорів з представниками української влади

Не думаю, що він обманеться щодо них.
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16.11.2024 08:22 Відповісти
Тут скоріше за все помилка у назві статі.
Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва для зустрічі з корупціонерами, або для зустрічі з шісткою Єрмака
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16.11.2024 08:26 Відповісти
Класні у нас друзі. Не то що у раші.
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16.11.2024 08:33 Відповісти
Для такого гостя і боневтік мав би час знайти, якщо по-хорошому. Що значить можливі перговори з зе!клованом? Воно, *****, таке зайняте?
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16.11.2024 08:41 Відповісти
А чи є сенс з ним зустрічатися якщо він знову обдовбався? Їрмак все порішає
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16.11.2024 08:52 Відповісти
Нехай зеленим зробить ''сиктим башка''.
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16.11.2024 09:08 Відповісти
Він поможе Єрмаку 'Сепуку' робити, бо сам він не зможе .
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16.11.2024 10:21 Відповісти
цур вас, дЄрмаку палю в .упу та осиновий кіл у органістичний орган для зебіла.
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16.11.2024 10:34 Відповісти
 
 