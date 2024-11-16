Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва

Глава МЗС Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит до України для переговорів з представниками української влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагенцію Kyodo.

Як зазначається, очільник зовнішньополітичного відомства Японії прибув до України після відвідин Перу.

В МЗС країни розповіли, що цей візит, очевидно, має "продемонструвати прихильність Токіо Києву в його протистоянні російській військовій агресії, яка тепер включає північнокорейські війська".

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З ким зустрінеться Такеші Івая в Києві?

Японський міністр прибув потягом з Польщі. У суботу, 16 листопада, він має зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою.

Представник японського міністерства розповів Kyodo, що пізніше цього дня можливі переговори Іваї з президентом України Володимиром Зеленським.

"Цей візит відбувся в той момент, коли повернення Дональда Трампа до Білого дому після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада кинуло тінь на перспективи фінансової допомоги Україні з боку Великої семи промислово розвинених країн", - йдеться в публікації японської інформагенції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії. Також повідомлялося, що Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.