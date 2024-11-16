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Глава МИД Японии Ивая прибыл с необъявленным визитом в Киев

глава МЗС Японії Такеші Івая

Глава МИД Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину для переговоров с представителями украинской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Kyodo.

Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.

В МИД страны рассказали, что этот визит, очевидно, должен "продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска".

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С кем встретится Такеши Ивая в Киеве?

Японский министр прибыл поездом из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семерки промышленно развитых стран", - говорится в публикации японского информагентства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию. Также сообщалось, что Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

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Глава МЗС Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит до України для переговорів з представниками української влади

Не думаю, що він обманеться щодо них.
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16.11.2024 08:22 Ответить
Тут скоріше за все помилка у назві статі.
Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва для зустрічі з корупціонерами, або для зустрічі з шісткою Єрмака
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16.11.2024 08:26 Ответить
Класні у нас друзі. Не то що у раші.
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16.11.2024 08:33 Ответить
Для такого гостя і боневтік мав би час знайти, якщо по-хорошому. Що значить можливі перговори з зе!клованом? Воно, *****, таке зайняте?
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16.11.2024 08:41 Ответить
А чи є сенс з ним зустрічатися якщо він знову обдовбався? Їрмак все порішає
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16.11.2024 08:52 Ответить
Нехай зеленим зробить ''сиктим башка''.
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16.11.2024 09:08 Ответить
Він поможе Єрмаку 'Сепуку' робити, бо сам він не зможе .
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16.11.2024 10:21 Ответить
цур вас, дЄрмаку палю в .упу та осиновий кіл у органістичний орган для зебіла.
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16.11.2024 10:34 Ответить
 
 