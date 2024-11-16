Глава МИД Японии Ивая прибыл с необъявленным визитом в Киев
Глава МИД Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину для переговоров с представителями украинской власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Kyodo.
Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.
В МИД страны рассказали, что этот визит, очевидно, должен "продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска".
С кем встретится Такеши Ивая в Киеве?
Японский министр прибыл поездом из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семерки промышленно развитых стран", - говорится в публикации японского информагентства.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию. Также сообщалось, что Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов.
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Не думаю, що він обманеться щодо них.
Глава МЗС Японії Івая прибув із неоголошеним візитом до Києва для зустрічі з корупціонерами, або для зустрічі з шісткою Єрмака