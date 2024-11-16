Глава МИД Японии Ивая прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава МИД Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину для переговоров с представителями украинской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Kyodo.

Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.

В МИД страны рассказали, что этот визит, очевидно, должен "продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска".

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С кем встретится Такеши Ивая в Киеве?

Японский министр прибыл поездом из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семерки промышленно развитых стран", - говорится в публикации японского информагентства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию. Также сообщалось, что Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов.