Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию

Правительство Японии получило достоверную информацию о направлении Северной Кореей тысяч военных в Россию и серьезно обеспокоено таким развитием событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK, об этом заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши.

"Последние события в военном сотрудничестве России и Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут не только ухудшить ситуацию в Украине, но и повлиять на региональную безопасность вокруг Японии", - сказал Хаяши.

По его словам, Токио продолжит собирать и анализировать данные и внимательно следить за ситуацией и вероятным привлечением северокорейских солдат к боевым действиям на стороне России в войне против Украины.

"Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и как можно скорее установить справедливый и прочный мир в Украине", - отметил чиновник.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными Силами Украины в Курской области.

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