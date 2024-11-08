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Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию

КНДР

Правительство Японии получило достоверную информацию о направлении Северной Кореей тысяч военных в Россию и серьезно обеспокоено таким развитием событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK, об этом заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши.

"Последние события в военном сотрудничестве России и Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут не только ухудшить ситуацию в Украине, но и повлиять на региональную безопасность вокруг Японии", - сказал Хаяши.

По его словам, Токио продолжит собирать и анализировать данные и внимательно следить за ситуацией и вероятным привлечением северокорейских солдат к боевым действиям на стороне России в войне против Украины.

"Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и как можно скорее установить справедливый и прочный мир в Украине", - отметил чиновник.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными Силами Украины в Курской области.

Также читайте: Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне

Автор: 

КНДР (1244) россия (96472) Япония (1311)


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Топ комментарии
+7
ніфіга, який швидкий гонець із депешею. вже доплив до токіо.
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08.11.2024 09:26 Ответить
+7
Стурбованість.. А ще щось окрім стурбованості буде?
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08.11.2024 09:29 Ответить
+6
Занепокоєння. Там же написано.
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08.11.2024 09:31 Ответить
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ніфіга, який швидкий гонець із депешею. вже доплив до токіо.
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08.11.2024 09:26 Ответить
Стурбованість.. А ще щось окрім стурбованості буде?
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08.11.2024 09:29 Ответить
Занепокоєння. Там же написано.
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08.11.2024 09:31 Ответить
Та не може такого бути😄
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08.11.2024 09:31 Ответить
Якесь знущання над здоровим глуздом.
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08.11.2024 09:33 Ответить
Не тільки вузькоокі, а ще й вузьколобі. Хоча, на правду, вся Європа «doesn't give the continental f@ck" про війська КНДР і взагалі.
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08.11.2024 09:37 Ответить
пізно пити боржомі, шановні японці
або їпаште кндр вже, або готуйтеся отримати по башці ракетами та дронами
кацапи вже вчать пончикову орду їпашити вас разом із Південною Кореєю
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08.11.2024 09:37 Ответить
Зараз їм не треба нікого їпашити самим. Достатньо відправити нам пару сотень тисяч стійких до РЕБ FPV.
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08.11.2024 09:46 Ответить
бк 155 мм, танчики, самоходки, іншу броню, арту, гарні піхотні міномети, бк до легкої зброї та нарешті до усіх обіцянок вирішити питання із бойовою авіацією, а не ті два нещасні ф-16
список неповний, на самих фпв-шках далеко не виїдеш, перша лінія оборони на якийсь час
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08.11.2024 09:51 Ответить
Це той мінімум, який вони могли б дати, навіть не порушуючи ніякі там домовленості щодо зброї і не залазячи до військових запасів.
Дрон - це по суті іграшка. Електронна. Японія - один з лідерів електронної промисловості світу. За бажання двісті тисяч дронів для них - не проблема.
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08.11.2024 09:53 Ответить
та й зброя для них вже проблема - загрозу їм та глобальному світові визнали? визнали
ліквідувати загрозу треба? треба вже
тоді хто, як не ми? тоді кому, як не нам?
а дрони японцям ніхто не заважав нам передати ще починаючи з 22-го, довго чухаються
розумію, не амазон, подяка, проте вони самі ж заявили про нашу підтримку та допомагають фінансово, гуманітарно, ото й могли подарувать тих іграшок
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08.11.2024 09:57 Ответить
Коли справа пішла вже про війська КНДР, могли б і почухатись з дронами. Це ж не так вже й важко, і не так вже й дорого.
Ті триста тисяч, хай і по 1000 доларів - це 300 мільйонів. Скільки там один танк або САУ коштує? А до них ще ТО і БК треба.
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08.11.2024 10:00 Ответить
на складах Японії та Південної Кореї достатньо танків, самоходок, бк та іншого добра
за ті гроші, якими вони нам допомагають, могли надати фінансування на їхнє придбання без барижництва. так ні - ескалація. і що? ескалація - проте з боку пончика та @уйла, бо жують шмарклі та діють злагоджено, гондураси
ті ж самі польські краби - гармати південно-корейського виробництва, бк звідти ж, на озброєнні польщі південно-корейські танки із тим же бк. там же хаб із запчастинами та бк
тобто поляки можуть, а ми дебіли у війську не можемо?
японське озброєння та військова техніка не сильно відрізняються від південно-корейського - колеги були, бачили, мацали, коштували, сподобалося, нічого складного, у нас комбайни гансівські складніші в то та керуванні
на часі Японії та Південній Кореї зрозуміти, що зараз жування шмарклів для них катастрофа
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08.11.2024 10:06 Ответить
Слабкість у прийнятті незручних рішень - характерна ознака ******** демократій. Навіть азійських.
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08.11.2024 10:19 Ответить
при чому, корейці будуть пуляти дронами з курил та сахаліну, там ближче.
і нічого їм не буде заважати, як що обісрана європа ще буде чухатися пару трійку місяців.
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08.11.2024 09:49 Ответить
Наївні мрії.
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08.11.2024 10:00 Ответить
а шо вже не можна помріяти?
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08.11.2024 10:09 Ответить
Саме час відвоювати Курили , здається до сих пір Японія і росія в стані війни .
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08.11.2024 10:52 Ответить
 
 