Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию
Правительство Японии получило достоверную информацию о направлении Северной Кореей тысяч военных в Россию и серьезно обеспокоено таким развитием событий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK, об этом заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши.
"Последние события в военном сотрудничестве России и Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут не только ухудшить ситуацию в Украине, но и повлиять на региональную безопасность вокруг Японии", - сказал Хаяши.
По его словам, Токио продолжит собирать и анализировать данные и внимательно следить за ситуацией и вероятным привлечением северокорейских солдат к боевым действиям на стороне России в войне против Украины.
"Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и как можно скорее установить справедливый и прочный мир в Украине", - отметил чиновник.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными Силами Украины в Курской области.
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або їпаште кндр вже, або готуйтеся отримати по башці ракетами та дронами
кацапи вже вчать пончикову орду їпашити вас разом із Південною Кореєю
список неповний, на самих фпв-шках далеко не виїдеш, перша лінія оборони на якийсь час
Дрон - це по суті іграшка. Електронна. Японія - один з лідерів електронної промисловості світу. За бажання двісті тисяч дронів для них - не проблема.
ліквідувати загрозу треба? треба вже
тоді хто, як не ми? тоді кому, як не нам?
а дрони японцям ніхто не заважав нам передати ще починаючи з 22-го, довго чухаються
розумію, не амазон, подяка, проте вони самі ж заявили про нашу підтримку та допомагають фінансово, гуманітарно, ото й могли подарувать тих іграшок
Ті триста тисяч, хай і по 1000 доларів - це 300 мільйонів. Скільки там один танк або САУ коштує? А до них ще ТО і БК треба.
за ті гроші, якими вони нам допомагають, могли надати фінансування на їхнє придбання без барижництва. так ні - ескалація. і що? ескалація - проте з боку пончика та @уйла, бо жують шмарклі та діють злагоджено, гондураси
ті ж самі польські краби - гармати південно-корейського виробництва, бк звідти ж, на озброєнні польщі південно-корейські танки із тим же бк. там же хаб із запчастинами та бк
тобто поляки можуть, а ми дебіли у війську не можемо?
японське озброєння та військова техніка не сильно відрізняються від південно-корейського - колеги були, бачили, мацали, коштували, сподобалося, нічого складного, у нас комбайни гансівські складніші в то та керуванні
на часі Японії та Південній Кореї зрозуміти, що зараз жування шмарклів для них катастрофа
і нічого їм не буде заважати, як що обісрана європа ще буде чухатися пару трійку місяців.