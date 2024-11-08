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Новини
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Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії

КНДР

Уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NHK, про це заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші.

"Останні події у військовому співробітництві Росії та Північної Кореї викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть не лише погіршити ситуацію в Україні, а й вплинути на регіональну безпеку навколо Японії", - сказав Хаяші.

За його словами, Токіо продовжить збирати й аналізувати дані та уважно стежити за ситуацією і ймовірним залученням північнокорейських солдатів до бойових дій на боці Росії у війні проти України.

"Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити повне виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та якомога швидше встановити справедливий і міцний мир в Україні", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області.

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Автор: 

КНДР (1276) росія (66502) Японія (1213)


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Топ коментарі
+7
ніфіга, який швидкий гонець із депешею. вже доплив до токіо.
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08.11.2024 09:26 Відповісти
+7
Стурбованість.. А ще щось окрім стурбованості буде?
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08.11.2024 09:29 Відповісти
+6
Занепокоєння. Там же написано.
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08.11.2024 09:31 Відповісти
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ніфіга, який швидкий гонець із депешею. вже доплив до токіо.
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08.11.2024 09:26 Відповісти
Стурбованість.. А ще щось окрім стурбованості буде?
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08.11.2024 09:29 Відповісти
Занепокоєння. Там же написано.
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08.11.2024 09:31 Відповісти
Та не може такого бути😄
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08.11.2024 09:31 Відповісти
Якесь знущання над здоровим глуздом.
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08.11.2024 09:33 Відповісти
Не тільки вузькоокі, а ще й вузьколобі. Хоча, на правду, вся Європа «doesn't give the continental f@ck" про війська КНДР і взагалі.
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08.11.2024 09:37 Відповісти
пізно пити боржомі, шановні японці
або їпаште кндр вже, або готуйтеся отримати по башці ракетами та дронами
кацапи вже вчать пончикову орду їпашити вас разом із Південною Кореєю
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08.11.2024 09:37 Відповісти
Зараз їм не треба нікого їпашити самим. Достатньо відправити нам пару сотень тисяч стійких до РЕБ FPV.
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08.11.2024 09:46 Відповісти
бк 155 мм, танчики, самоходки, іншу броню, арту, гарні піхотні міномети, бк до легкої зброї та нарешті до усіх обіцянок вирішити питання із бойовою авіацією, а не ті два нещасні ф-16
список неповний, на самих фпв-шках далеко не виїдеш, перша лінія оборони на якийсь час
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08.11.2024 09:51 Відповісти
Це той мінімум, який вони могли б дати, навіть не порушуючи ніякі там домовленості щодо зброї і не залазячи до військових запасів.
Дрон - це по суті іграшка. Електронна. Японія - один з лідерів електронної промисловості світу. За бажання двісті тисяч дронів для них - не проблема.
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08.11.2024 09:53 Відповісти
та й зброя для них вже проблема - загрозу їм та глобальному світові визнали? визнали
ліквідувати загрозу треба? треба вже
тоді хто, як не ми? тоді кому, як не нам?
а дрони японцям ніхто не заважав нам передати ще починаючи з 22-го, довго чухаються
розумію, не амазон, подяка, проте вони самі ж заявили про нашу підтримку та допомагають фінансово, гуманітарно, ото й могли подарувать тих іграшок
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08.11.2024 09:57 Відповісти
Коли справа пішла вже про війська КНДР, могли б і почухатись з дронами. Це ж не так вже й важко, і не так вже й дорого.
Ті триста тисяч, хай і по 1000 доларів - це 300 мільйонів. Скільки там один танк або САУ коштує? А до них ще ТО і БК треба.
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08.11.2024 10:00 Відповісти
на складах Японії та Південної Кореї достатньо танків, самоходок, бк та іншого добра
за ті гроші, якими вони нам допомагають, могли надати фінансування на їхнє придбання без барижництва. так ні - ескалація. і що? ескалація - проте з боку пончика та @уйла, бо жують шмарклі та діють злагоджено, гондураси
ті ж самі польські краби - гармати південно-корейського виробництва, бк звідти ж, на озброєнні польщі південно-корейські танки із тим же бк. там же хаб із запчастинами та бк
тобто поляки можуть, а ми дебіли у війську не можемо?
японське озброєння та військова техніка не сильно відрізняються від південно-корейського - колеги були, бачили, мацали, коштували, сподобалося, нічого складного, у нас комбайни гансівські складніші в то та керуванні
на часі Японії та Південній Кореї зрозуміти, що зараз жування шмарклів для них катастрофа
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08.11.2024 10:06 Відповісти
Слабкість у прийнятті незручних рішень - характерна ознака ******** демократій. Навіть азійських.
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08.11.2024 10:19 Відповісти
при чому, корейці будуть пуляти дронами з курил та сахаліну, там ближче.
і нічого їм не буде заважати, як що обісрана європа ще буде чухатися пару трійку місяців.
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08.11.2024 09:49 Відповісти
Наївні мрії.
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08.11.2024 10:00 Відповісти
а шо вже не можна помріяти?
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08.11.2024 10:09 Відповісти
Саме час відвоювати Курили , здається до сих пір Японія і росія в стані війни .
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08.11.2024 10:52 Відповісти
 
 