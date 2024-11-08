Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії
Уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NHK, про це заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші.
"Останні події у військовому співробітництві Росії та Північної Кореї викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть не лише погіршити ситуацію в Україні, а й вплинути на регіональну безпеку навколо Японії", - сказав Хаяші.
За його словами, Токіо продовжить збирати й аналізувати дані та уважно стежити за ситуацією і ймовірним залученням північнокорейських солдатів до бойових дій на боці Росії у війні проти України.
"Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити повне виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та якомога швидше встановити справедливий і міцний мир в Україні", - зазначив урядовець.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області.
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або їпаште кндр вже, або готуйтеся отримати по башці ракетами та дронами
кацапи вже вчать пончикову орду їпашити вас разом із Південною Кореєю
список неповний, на самих фпв-шках далеко не виїдеш, перша лінія оборони на якийсь час
Дрон - це по суті іграшка. Електронна. Японія - один з лідерів електронної промисловості світу. За бажання двісті тисяч дронів для них - не проблема.
ліквідувати загрозу треба? треба вже
тоді хто, як не ми? тоді кому, як не нам?
а дрони японцям ніхто не заважав нам передати ще починаючи з 22-го, довго чухаються
розумію, не амазон, подяка, проте вони самі ж заявили про нашу підтримку та допомагають фінансово, гуманітарно, ото й могли подарувать тих іграшок
Ті триста тисяч, хай і по 1000 доларів - це 300 мільйонів. Скільки там один танк або САУ коштує? А до них ще ТО і БК треба.
за ті гроші, якими вони нам допомагають, могли надати фінансування на їхнє придбання без барижництва. так ні - ескалація. і що? ескалація - проте з боку пончика та @уйла, бо жують шмарклі та діють злагоджено, гондураси
ті ж самі польські краби - гармати південно-корейського виробництва, бк звідти ж, на озброєнні польщі південно-корейські танки із тим же бк. там же хаб із запчастинами та бк
тобто поляки можуть, а ми дебіли у війську не можемо?
японське озброєння та військова техніка не сильно відрізняються від південно-корейського - колеги були, бачили, мацали, коштували, сподобалося, нічого складного, у нас комбайни гансівські складніші в то та керуванні
на часі Японії та Південній Кореї зрозуміти, що зараз жування шмарклів для них катастрофа
і нічого їм не буде заважати, як що обісрана європа ще буде чухатися пару трійку місяців.