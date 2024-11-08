Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії

Уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NHK, про це заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші.

"Останні події у військовому співробітництві Росії та Північної Кореї викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть не лише погіршити ситуацію в Україні, а й вплинути на регіональну безпеку навколо Японії", - сказав Хаяші.

За його словами, Токіо продовжить збирати й аналізувати дані та уважно стежити за ситуацією і ймовірним залученням північнокорейських солдатів до бойових дій на боці Росії у війні проти України.

"Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити повне виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та якомога швидше встановити справедливий і міцний мир в Україні", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області.

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