Японія надала Україні $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору

У межах проєктів Світового банку LEARN та RISE Україна отримала від Уряду Японії 235 мільйонів доларів на підтримку освіти та приватного сектору.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"До Державного бюджету України надійшло 235 млн доларів США пільгового фінансування від Уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) та "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN)", - йдеться в повідомленні.

Так, у межах проєкту RISE надійшло 130 млн доларів позики за підтримки фінансових ресурсів Японії. Проєкт спрямовано на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

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Ще 105 млн доларів Японія надала за проєктом LEARN, що є результатом виконання Урядом України заходів з гарантування безпечного очного навчання у школах, шляхом надання субвенцій на укриття та шкільні автобуси у 2024 році. Як зазначається, ключовою метою програми є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував уряду Японії на команді Світового банку за підтримку ключових сфер економіки. Також він повідомив, що залучена через механізми Банку бюджетна підтримка від Японії з лютого 2022 року сягнула близько 6 млрд доларів США.

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Крім того, у Міністерстві фінансів повідомили, що до кінця 2024 року Україна очікує залучити ще 120 млн доларів та 95 млн доларів у межах рамках RISE та LEARN, відповідно.