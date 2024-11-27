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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты усилили обстрелы Купянска, в то же время темпы эвакуации существенно снизились, - ГВА

Окупанти посилили обстріли Куп’янська

Российские войска в разы увеличили обстрелы Купянска на Харьковщине, однако люди не хотят выезжать - в части Купянска, поселках Ковшаровка и Купянск-Узловой остается более тысячи жителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"До этого враг FPV-дронами контролировал центральные части, подъезды к Купянску. Тем самым делал невозможным нам доставку гуманитарной помощи в город. Сейчас эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодня уже более 10 попаданий именно в гражданский транспорт, гражданскую инфраструктуру", - рассказал Беседин.

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В то же время он отметил, что темпы эвакуации существенно снизились, люди не хотят выезжать. На левом берегу Оскола (часть Купянска, поселки Ковшаровка и Купянск-Узловой) остается более тысячи жителей.

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обстрел (27036) Харьковская область (744) Купянск (623)


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на блокпостах біля Купянська тцкшники видають чоловікам квитки на концерт
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27.11.2024 19:32 Ответить
Рекомендую скласти перелік відмовників і опублікувати список (потенціальних ждунів і колаборантів). Осіб призовного віку призвати. Ті, хто ховається зараз від призову, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються, бо ті ходять по домівках озброєні і з наручниками. Іх мобілізують в першу чергу і погонять захоплювати країни НАТО.
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27.11.2024 19:36 Ответить
Вони розуміють(Вони вже раз були в окупації,бо вірили *****.А зараз,коли повторно наступають москалі усюди,вони вже впевненні ,що лишуться за умовною лінією розмежування в рашці((
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27.11.2024 20:36 Ответить
у Куп'янську десь 70% ждуни і 30% тих, хто не хоче виїджати, бо знають, що їх ніхто не чекає і Україні і що ніякої допомоги від держави не буде. Така сама сітуація і в селах. Вони вже були під окупацією і нічого страшного в цьому вже не бачать і їхати нікуди не хочуть.
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27.11.2024 20:56 Ответить
Не мели херню, якщо не володієш.інформацією.
Час від часу спілкуюсь з сєпаром з Марічка. Він з українським паспортом їздить з Європи додому до батьків і ніхто його там не круте, не мобілізує і не хватає
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27.11.2024 21:17 Ответить
це поки що. скоро і він знадобиться, щоб "росія від камчатки до португалії"
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27.11.2024 22:15 Ответить
 
 