Оккупанты усилили обстрелы Купянска, в то же время темпы эвакуации существенно снизились, - ГВА

Российские войска в разы увеличили обстрелы Купянска на Харьковщине, однако люди не хотят выезжать - в части Купянска, поселках Ковшаровка и Купянск-Узловой остается более тысячи жителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"До этого враг FPV-дронами контролировал центральные части, подъезды к Купянску. Тем самым делал невозможным нам доставку гуманитарной помощи в город. Сейчас эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодня уже более 10 попаданий именно в гражданский транспорт, гражданскую инфраструктуру", - рассказал Беседин.

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В то же время он отметил, что темпы эвакуации существенно снизились, люди не хотят выезжать. На левом берегу Оскола (часть Купянска, поселки Ковшаровка и Купянск-Узловой) остается более тысячи жителей.