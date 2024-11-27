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Новости Война
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Рашисты обстреляли из артиллерии Белозерку в Херсонской области: погибла женщина

Росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка

Российские войска сегодня осуществили артиллерийский обстрел поселка Белозерка на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара 67-летняя женщина, которая находилась в доме, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас начато расследование.

Обстрелы Херсонщины

За прошедшие сутки, 26 ноября, войска РФ обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, 11 человек получили ранения.

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Автор: 

обстрел (27036) Херсонская область (4740) Белозерка (30)


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Де удари у відповідь по містах і селах нацистської россії?
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27.11.2024 16:50 Ответить
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27.11.2024 17:58 Ответить
 
 