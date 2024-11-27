Рашисти обстріляли з артилерії Білозерку на Херсонщині: загинула жінка

Російські війська сьогодні здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару 67-річна жінка, яка перебувала в будинку, отримала травми, несумісні з життям.

Наразі розпочато розслідування.

Обстріли Херсонщини

Минулої доби, 26 листопада, війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області, 11 людей дістали поранення.

Також читайте: У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, з них 32 дитини, - ОВА