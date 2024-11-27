Рашисти обстріляли з артилерії Білозерку на Херсонщині: загинула жінка
Російські війська сьогодні здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару 67-річна жінка, яка перебувала в будинку, отримала травми, несумісні з життям.
Наразі розпочато розслідування.
Обстріли Херсонщини
Минулої доби, 26 листопада, війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області, 11 людей дістали поранення.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар27.11.2024 16:50 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар27.11.2024 17:58 Відповісти Мені подобається 1
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