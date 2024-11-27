Окупанти посилили обстріли Куп’янська, водночас темпи евакуації суттєво знизилися, - МВА

Російські війська в рази збільшили обстріли Куп’янська на Харківщині, однак люди не хочуть виїздити – у частині Куп’янська, селищах Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий залишається понад тисяча жителів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі сказав начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"До цього ворог FPV-дронами контролював центральні частини, під’їзди до Куп’янська. Тим самим унеможливлював нам доставку гуманітарної допомоги у місто. Наразі ці обстріли збільшились, збільшилися в рази. На сьогодні вже понад 10 влучань саме у цивільний транспорт, цивільну інфраструктуру", - розповів Беседін.

Також дивіться: Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Водночас він зауважив, що темпи евакуації суттєво знизилися, люди не хочуть виїздити. На лівому березі Осколу (частина Куп’янська, селища Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий) залишається понад тисяча жителів.