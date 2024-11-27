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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти посилили обстріли Куп’янська, водночас темпи евакуації суттєво знизилися, - МВА

Окупанти посилили обстріли Куп’янська

Російські війська в рази збільшили обстріли Куп’янська на Харківщині, однак люди не хочуть виїздити – у частині Куп’янська, селищах Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий залишається понад тисяча жителів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі сказав начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"До цього ворог FPV-дронами контролював центральні частини, під’їзди до Куп’янська. Тим самим унеможливлював нам доставку гуманітарної допомоги у місто. Наразі ці обстріли збільшились, збільшилися в рази. На сьогодні вже понад 10 влучань саме у цивільний транспорт, цивільну інфраструктуру", - розповів Беседін.

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Водночас він зауважив, що темпи евакуації суттєво знизилися, люди не хочуть виїздити. На лівому березі Осколу (частина Куп’янська, селища Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий) залишається понад тисяча жителів.

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обстріл (28171) Харківська область (655) Куп’янськ (734)


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на блокпостах біля Купянська тцкшники видають чоловікам квитки на концерт
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27.11.2024 19:32 Відповісти
Рекомендую скласти перелік відмовників і опублікувати список (потенціальних ждунів і колаборантів). Осіб призовного віку призвати. Ті, хто ховається зараз від призову, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються, бо ті ходять по домівках озброєні і з наручниками. Іх мобілізують в першу чергу і погонять захоплювати країни НАТО.
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27.11.2024 19:36 Відповісти
Вони розуміють(Вони вже раз були в окупації,бо вірили *****.А зараз,коли повторно наступають москалі усюди,вони вже впевненні ,що лишуться за умовною лінією розмежування в рашці((
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27.11.2024 20:36 Відповісти
у Куп'янську десь 70% ждуни і 30% тих, хто не хоче виїджати, бо знають, що їх ніхто не чекає і Україні і що ніякої допомоги від держави не буде. Така сама сітуація і в селах. Вони вже були під окупацією і нічого страшного в цьому вже не бачать і їхати нікуди не хочуть.
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27.11.2024 20:56 Відповісти
Не мели херню, якщо не володієш.інформацією.
Час від часу спілкуюсь з сєпаром з Марічка. Він з українським паспортом їздить з Європи додому до батьків і ніхто його там не круте, не мобілізує і не хватає
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27.11.2024 21:17 Відповісти
це поки що. скоро і він знадобиться, щоб "росія від камчатки до португалії"
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27.11.2024 22:15 Відповісти
 
 