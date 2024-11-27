Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

26 листопада увечері російські війська атакували Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

"Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення Харківщини. 26 листопада о 16:30 російські окупанти здійснили черговий обстріл селища Куп'янськ-Вузловий", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок ворожих дій було пошкоджено чотири житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.











