Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж
26 листопада увечері російські війська атакували Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
"Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення Харківщини. 26 листопада о 16:30 російські окупанти здійснили черговий обстріл селища Куп'янськ-Вузловий", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожих дій було пошкоджено чотири житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.
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