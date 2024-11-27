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Россияне обстреляли Купянск-Узловой: повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

26 ноября вечером российские войска атаковали Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

"Враг продолжает осуществлять террор против мирного населения Харьковщины. 26 ноября в 16:30 российские оккупанты совершили очередной обстрел поселка Купянск-Узловой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате вражеских действий были повреждены четыре жилых дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий 26 листопада
Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий 26 листопада
Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий 26 листопада


Автор: 

Харьковщина (5577) Харьковская область (744) Купянск (623) Куп’янськ-Вузловий (5)


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