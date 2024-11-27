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Воздушные силы зафиксировали "Щахеды" в Украине (обновлено)

Шахеди

Вечером 27 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

По состоянию на 22:03 существует угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье.

Также существует угроза применения врагом ударных БПЛА в Сумской области.

Обновление по состоянию на 22:44

  • БпЛА в Сумской области - курсом на запад и юго-запад.
  • БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад.
  • БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад.
  • БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
  • Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Сумщины!
  • В направлении Сум вражеский БпЛА Находитесь в укрытиях.

Обновление по состоянию на 23:19

  • БпЛА в Сумской области - курсом на юго-запад и юг.
  • БПЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.
  • БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад.
  • БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.
  • Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Днепропетровщины.
  • Киевщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Черниговщины.
  • Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада.

Обновление по состоянию на 23:50

  • Новые вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на запад, юго-запад, юг.
  • Вражеские БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.
  • Вражеские БпЛА на севере Полтавщины – курсом на юго-запад.
  • Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
  • Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БПЛА со стороны Борисполя.

Читайте также: Украина благодаря замене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

Автор: 

Воздушные силы (2276) воздушная тревога (784) Шахед (964)


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Синоптики знову прогнозують туман на завтра. Скоріш за все знову треба очікувати масову атаку дронів.
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27.11.2024 20:53 Ответить
Щоночі
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27.11.2024 21:50 Ответить
Давно не было---подзабылось даже. ***************.
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27.11.2024 22:11 Ответить
 
 