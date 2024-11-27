Воздушные силы зафиксировали "Щахеды" в Украине (обновлено)

Вечером 27 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

По состоянию на 22:03 существует угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье.

Также существует угроза применения врагом ударных БПЛА в Сумской области.

Обновление по состоянию на 22:44

БпЛА в Сумской области - курсом на запад и юго-запад.

БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад.

БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад.

БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Сумщины!

В направлении Сум вражеский БпЛА Находитесь в укрытиях.

Обновление по состоянию на 23:19

БпЛА в Сумской области - курсом на юго-запад и юг.

БПЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.

БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад.

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.

Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Днепропетровщины.

Киевщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Черниговщины.

Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада.

Обновление по состоянию на 23:50

Новые вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на запад, юго-запад, юг.

Вражеские БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.

Вражеские БпЛА на севере Полтавщины – курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БПЛА со стороны Борисполя.

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