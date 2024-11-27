Воздушные силы зафиксировали "Щахеды" в Украине (обновлено)
Вечером 27 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Обновление относительно движения БпЛА
По состоянию на 22:03 существует угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье.
Также существует угроза применения врагом ударных БПЛА в Сумской области.
Обновление по состоянию на 22:44
- БпЛА в Сумской области - курсом на запад и юго-запад.
- БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад.
- БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад.
- БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
- Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Сумщины!
- В направлении Сум вражеский БпЛА Находитесь в укрытиях.
Обновление по состоянию на 23:19
- БпЛА в Сумской области - курсом на юго-запад и юг.
- БПЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.
- БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад.
- БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.
- Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Днепропетровщины.
- Киевщина – угроза применения врагом ударных БПЛА из Черниговщины.
- Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада.
Обновление по состоянию на 23:50
- Новые вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на запад, юго-запад, юг.
- Вражеские БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад.
- Вражеские БпЛА на севере Полтавщины – курсом на юго-запад.
- Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
- Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БПЛА со стороны Борисполя.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Breezg
показать весь комментарий27.11.2024 20:53 Ответить Мне нравится 0
Ksenia VB
показать весь комментарий27.11.2024 21:50 Ответить Мне нравится 3
Борис Дородный #565881
показать весь комментарий27.11.2024 22:11 Ответить Мне нравится 2
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль