Повітряні сили зафіксували "Шахеди" в Україні (оновлено)
Ввечері 27 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 22:03 існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі.
Також існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА Сумської області.
Оновлення станом на 22:44
- БпЛА на Сумщині - курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на південний захід;
- БпЛА в центрі Запоріжжя - курсом на північний захід;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на північний захід.
- Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!
- В напрямку Сум ворожий БпЛА Перебувайте в укриттях.
Оновлення станом на 23:19
- БпЛА на Сумщині - курсом на південний захід та південь;
- БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Запоріжжі - курсом на північний захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на північний захід.
- Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
- Київщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини.
- Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу.
Оновлення станом на 23:50
- нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
- ворожі БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;
- ворожі БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;
- ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.
- Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя.
Оновлення станом на 00:16 26 листопада
- нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
- БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;
- ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід;
- БпЛА на сході Харківщини- курсом на захід;
- БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.
Оновлення станом на 01:00
- БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на півночі Житомирщини- курсом на захід;
- БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини - курсом на північний захід;
- БпЛА на півдні Харківщини- курсом на захід, південь, північ;
- БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.
Оновлення станом на 01:41
- БпЛА на Чернігівщині - курсом на південний захід;
- БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Полтавщині - курсом на південь та північний захід;
- БпЛА на півдні Житомирщини - курсом на захід;
- БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини - курсом на північний захід;
- БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.
- Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину.
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Breezg
показати весь коментар27.11.2024 20:53 Відповісти Мені подобається 0
Ksenia VB
показати весь коментар27.11.2024 21:50 Відповісти Мені подобається 3
Борис Дородный #565881
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