Повітряні сили зафіксували "Шахеди" в Україні (оновлено)

Ввечері 27 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:03 існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі.

Також існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА Сумської області.

Оновлення станом на 22:44

БпЛА на Сумщині - курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на південний захід;

БпЛА в центрі Запоріжжя - курсом на північний захід;

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!

В напрямку Сум ворожий БпЛА Перебувайте в укриттях.

Оновлення станом на 23:19

БпЛА на Сумщині - курсом на південний захід та південь;

БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Запоріжжі - курсом на північний захід;

БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на північний захід.

Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини.

Київщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини.

Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу.

Оновлення станом на 23:50

нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;

ворожі БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;

ворожі БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя.

Оновлення станом на 00:16 26 листопада

нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;

БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід;

БпЛА на сході Харківщини- курсом на захід;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.

Оновлення станом на 01:00

БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півночі Житомирщини- курсом на захід;

БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини - курсом на північний захід;

БпЛА на півдні Харківщини- курсом на захід, південь, північ;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.

Оновлення станом на 01:41

БпЛА на Чернігівщині - курсом на південний захід;

БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Полтавщині - курсом на південь та північний захід;

БпЛА на півдні Житомирщини - курсом на захід;

БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини - курсом на північний захід;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.

Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину.

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