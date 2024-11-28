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Новини
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Повітряні сили зафіксували "Шахеди" в Україні (оновлено)

Шахеди

Ввечері 27 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:03 існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі.

Також існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА Сумської області.

Оновлення станом на 22:44

  • БпЛА на Сумщині - курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на південний захід;
  • БпЛА в центрі Запоріжжя - курсом на північний захід;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на північний захід.
  • Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!
  • В напрямку Сум ворожий БпЛА Перебувайте в укриттях.

Оновлення станом на 23:19

  • БпЛА на Сумщині - курсом на південний захід та південь;
  • БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на Запоріжжі - курсом на північний захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на північний захід.
  • Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
  • Київщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини.
  • Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу.

Оновлення станом на 23:50

  • нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
  • ворожі БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;
  • ворожі БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;
  • ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.
  • Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя.

Оновлення станом на 00:16 26 листопада

  • нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
  • БпЛА на Чернігівщині- курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;
  • ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід;
  • БпЛА на сході Харківщини- курсом на захід;
  • БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.

Оновлення станом на 01:00

  • БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на півночі Житомирщини- курсом на захід;
  • БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини - курсом на північний захід;
  • БпЛА на півдні Харківщини- курсом на захід, південь, північ;
  • БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.

Оновлення станом на 01:41

  • БпЛА на Чернігівщині - курсом на південний захід;
  • БпЛА на Київщині- курсом на захід та південний захід;
  • БпЛА на Полтавщині - курсом на південь та північний захід;
  • БпЛА на півдні Житомирщини - курсом на захід;
  • БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини - курсом на північний захід;
  • БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині- курсом на північний захід.
  • Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину.

Також читайте: Україна завдяки підміні координат спрямовує "шахеди" у Білорусь та РФ, - Le Monde

Автор: 

Повітряні сили (2581) повітряна тривога (898) Шахед (931)


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Синоптики знову прогнозують туман на завтра. Скоріш за все знову треба очікувати масову атаку дронів.
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27.11.2024 20:53 Відповісти
Щоночі
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27.11.2024 21:50 Відповісти
Давно не было---подзабылось даже. ***************.
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27.11.2024 22:11 Відповісти
 
 