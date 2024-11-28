Суд дал условный срок двум нападающим на журналиста Ткача

Обуховский районный суд Киевской области приговорил к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком на два года двух обвиняемых в нападении на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача во время выполнения им профессиональных обязанностей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"28 ноября 2024 года приговором Обуховского районного суда Киевской области осуждены два человека, которые год назад вблизи ресторана "Тандыр" в поселке Козин Обуховского района препятствовали осуществлять видеосъемку журналистам "Украинской правды", - говорится в сообщении суда.

Суд установил, что 17 ноября 2023 года около 22:00 Ткач прибыл на территорию ресторана "Тандыр" для проведения съемки видеоматериала в соответствии с редакционным заданием. По информации суда, журналист проводил съемку на территории парковки ресторана, а два человека блокировали проход, закрывали видеокамеру и другими активными действиями мешали съемке.

"Суд признал обоих обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 УК Украины, а именно в совершении умышленных действий, которые выразились во влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенном группой лиц без предварительного сговора", - отмечается в сообщении.

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Суд учел отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мнение сторон уголовного производства и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с испытательным сроком два года.

"Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в судах апелляционной и кассационной инстанций", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.