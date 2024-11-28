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Суд дал условный срок двум нападающим на журналиста Ткача

Суди Києва винесли 7 тюремних вироків за ухилення від мобілізації

Обуховский районный суд Киевской области приговорил к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком на два года двух обвиняемых в нападении на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача во время выполнения им профессиональных обязанностей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"28 ноября 2024 года приговором Обуховского районного суда Киевской области осуждены два человека, которые год назад вблизи ресторана "Тандыр" в поселке Козин Обуховского района препятствовали осуществлять видеосъемку журналистам "Украинской правды", - говорится в сообщении суда.

Суд установил, что 17 ноября 2023 года около 22:00 Ткач прибыл на территорию ресторана "Тандыр" для проведения съемки видеоматериала в соответствии с редакционным заданием. По информации суда, журналист проводил съемку на территории парковки ресторана, а два человека блокировали проход, закрывали видеокамеру и другими активными действиями мешали съемке.

"Суд признал обоих обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 УК Украины, а именно в совершении умышленных действий, которые выразились во влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенном группой лиц без предварительного сговора", - отмечается в сообщении.

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Суд учел отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мнение сторон уголовного производства и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с испытательным сроком два года.

"Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в судах апелляционной и кассационной инстанций", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.

Автор: 

суд (25076) Ткач Михаил (134) Украинская правда (9)


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Топ комментарии
+6
"Слава" судовій системі Зеленського. Щоб усі ці виродки корупційні поздихали!
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28.11.2024 17:45
+6
Хай радіє, що самий гуманний суд ще самого Ткача не засудив
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28.11.2024 17:45
+3
Тепер нападники ще мають відстрочку.
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28.11.2024 17:51
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"Слава" судовій системі Зеленського. Щоб усі ці виродки корупційні поздихали!
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28.11.2024 17:45 Ответить
А який % від загальної кількості суддів був призначений після 2019 ...?
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28.11.2024 17:47 Ответить
Це не має значення. Зеленський помио тих кого призначив всю цю коррупційну кодлу яка була назначенна до нього любить і береже. Бо вони творять весь беспредел який йому потрібен.
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28.11.2024 17:53 Ответить
Як це "не має значення" ?!
Зараз скрізь - в судах , в армії , в поліції , на керівних посадах люди часів кучми-януковича ...
Вони там були , є і будуть !
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28.11.2024 17:56 Ответить
Так Зеленський їх усіх кришує, холить і лелеїть
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28.11.2024 17:58 Ответить
Так в цьому і питання - чому їх всіх не викигули ДО 2019 ... ?
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28.11.2024 18:02 Ответить
Питання, одно, якщо ти знаймий із Подяком, не можеш попросити Подляка, коли буде отримувати вказівки від Зеленьського запитав Преза, чому През саме Татарову доручив керувати і суддями і прокурорами і мєнтами і ДБР, незалежно коли , хто і кого призначав?
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28.11.2024 18:30 Ответить
"Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО Джерело:
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28.11.2024 19:24 Ответить
Зеленський їх усіх дуже любить - кришує, холить та лелеїть. Татарова хто призначив головним по кривоохороній системі зараз? Папа римський чи зеленський з дерьмаком?
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28.11.2024 18:03 Ответить
Хай радіє, що самий гуманний суд ще самого Ткача не засудив
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28.11.2024 17:45 Ответить
А його за шо ? УП вилизує владу як може.
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28.11.2024 17:49 Ответить
Я написав ні про уп, а про нашіх суддів.
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28.11.2024 17:53 Ответить
Уп, влада, судді- це ж все пов'язано. Може якби піймали не Ткача, то винним міг бути вже й журналіст.
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28.11.2024 21:22 Ответить
ЯЖНЕЛОХ Фамильярность вот эта ваша ,я президент,Миша !
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28.11.2024 17:46 Ответить
Тепер нападники ще мають відстрочку.
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28.11.2024 17:51 Ответить
Да, уж.
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28.11.2024 17:53 Ответить
Взагалі то на зйомці видно що в нападі і перешкоджанні приймали участь троє осіб, а не два.
Цікаво де подівся третій персонаж, чи це якась важлива особа в банді зелених що він зовсім не підсудний?
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28.11.2024 17:58 Ответить
Доречі, засуджених умовно не мобілізують.
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28.11.2024 18:24 Ответить
 
 