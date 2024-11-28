4 человека пострадали вследствие обстрела Белозерки на Херсонщине, - ОВА
28 ноября ориентировочно в 16:00 оккупанты накрыли вражеским огнем Белозерку Херсонского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
"В результате удара пострадали четверо мужчин, 22, 25, 27 и 35 лет. Пострадавшие самостоятельно обратиться в больницу. У них диагностировали взрывные травмы и контузии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
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