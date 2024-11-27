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Новости Война
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Россияне в течение дня обстреливали Херсонщину из артиллерии и дронов: один человек погиб, еще 10 ранены

На Херсонщині є загибла та поранені через обстріли РФ

В течение дня среды, 27 ноября, российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонщины, применяя артиллерию и дроны.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:30 известно об одной погибшей женщине и 10 пострадавших среди гражданского населения. В прокуратуре говорят, что большинство пострадавших получили ранения из-за сброса оккупантами взрывчатки с беспилотников.

В результате российских обстрелов погибла 67-летняя женщина в Белозерке. Пять человек получили ранения в Херсоне, двое - в Антоновке, еще двое - в Станиславе и один - в Бериславе.

Из-за атак захватчиков повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение, автомобили.

Сейчас правоохранители документируют очередные военные преступления РФ. Начато расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27036) Херсонская область (4740) Белозерка (30)


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