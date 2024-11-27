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Новини Війна
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Росіяни впродовж дня обстрілювали Херсонщину з артилерії та дронів: одна людина загинула, ще 10 поранені

На Херсонщині є загибла та поранені через обстріли РФ

Впродовж дня середи, 27 листопада, російські загарбники обстрілювали населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію та дрони.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17:30 відомо про одну загиблу жінку та 10 постраждалих серед цивільного населення. У прокуратурі кажуть, що більшість постраждалих дістали поранення через скидання окупантами вибухівки з безпілотників.

Внаслідок російських обстрілів загинула 67-річна жінка в Білозерці.  П’ять людей дістали поранення у Херсоні, двоє - в Антонівці, ще двоє - у Станіславі та одна - у Бериславі.

Через атаки загарбників пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів, серед яких приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад, автомобілі.

Наразі правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ. Розпочато розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Минулої доби на Херсонщині росіяни поранили 11 людей

Автор: 

обстріл (28171) Херсонська область (5697) Білозерка (29)


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