Норвегия одобрила помощь Украине на следующий год в размере $3,2 млрд

Партии норвежского парламента в четверг, 28 ноября, поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Норвежское правительство сначала предусмотрело в государственном бюджете 15 миллиардов норвежских крон поддержки Украины на следующий год, но оппозиция считала, что это слишком мало.

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После этого власти Норвегии и оппозиция договорились об увеличении поддержки до 30 миллиардов норвежских крон, но пересмотрели сумму после встречи в четверг.

"Это важный сигнал для Украины, которая подвергается тяжелым испытаниям, и это важный сигнал для тех, кто нападает", - сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Помощь Норвегии Украине

Напомним, Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года - то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

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Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года - до 2030-го.