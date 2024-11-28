В Словакии задержали двух украинцев: подозревают в гибридных атаках

Словацкие правоохранители задержали двух граждан Украины в рамках расследования волны минирований и угроз критической инфраструктуре.

Об этом заявил руководитель Словацкой службы информации Павел Гаспар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Гаспара, украинцев задержали еще во вторник, 26 ноября, но пока более конкретной информации о деле и расследовании привести невозможно.

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"Мы задокументировали, по крайней мере на уровне разведки, долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц, которая имеет признаки изощренной разведывательной деятельности и связана с безопасностью Словакии и имеет потенциальное влияние на нее", - рассказал он.

Словацкие СМИ ранее сообщили о задержании украинца в городе Михаловце на востоке Словакии, а также об обысках у другого гражданина Украины в селе Винне неподалеку.

Заявление Гаспара прозвучало после заседания Совета безопасности Словакии, на котором обсуждалась недавняя волна гибридных атак и угроз о минировании школ и общественных зданий.

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Руководитель Словацкой службы информации заявил, что Словакия - единственная страна, которая установила личность потенциального исполнителя в случае с угрозами о заминировании.

"Там ведутся конкретные действия. Я буду рад, если в ближайшее время мы сможем представить больше деталей. Уровень риска для безопасности, который представляют эти средства ведения гибридной войны, является низким", - добавил он.

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Напомним, в европейских странах ранее произошли инциденты, которые, как считается, могут быть диверсией со стороны Кремля.