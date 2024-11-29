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Пожар в поликлинике в Киеве потушили, пострадал человек

В Києві пожежа через атаку БпЛА (фото ілюстративне)

Вечером 28 ноября из-за атаки российских дронов в Киеве вспыхнула внешняя обшивка здания поликлиники.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе, в результате падения обломков БпЛА, произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники. Предварительно, есть повреждения в соседних домах. Экстренные службы направляются на место", - проинформировал Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили, что обнаружен один пострадавший. Оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 23:57 возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе потушили.

Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе. Пострадал охранник заведения.

Позже Кличко написал, что также обломки вражеского БПЛА упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

Напомним в четверг вечером, 28 ноября, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных "Шахедов". В столице работает ПВО.

Читайте также: В Киеве вспыхнул пожар в результате атаки БпЛА, - ГВА

Автор: 

беспилотник (3529) Киев (25472) пожар (5930)


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Какой идиот придумал облицевать здание больницы горючими материалами? У нас в Запорожье такая же херня. Просто вредительство.
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29.11.2024 07:08 Ответить
У нас многие дома утепляют пенопластом - экономят...минвата или пеностекло значительно дороже.
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29.11.2024 11:20 Ответить
 
 