Пожар в поликлинике в Киеве потушили, пострадал человек

Вечером 28 ноября из-за атаки российских дронов в Киеве вспыхнула внешняя обшивка здания поликлиники.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе, в результате падения обломков БпЛА, произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники. Предварительно, есть повреждения в соседних домах. Экстренные службы направляются на место", - проинформировал Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили, что обнаружен один пострадавший. Оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 23:57 возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе потушили.

Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе. Пострадал охранник заведения.

Позже Кличко написал, что также обломки вражеского БПЛА упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

Напомним в четверг вечером, 28 ноября, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных "Шахедов". В столице работает ПВО.

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