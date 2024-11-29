Британские войска могут быть направлены в Украину для поддержания режима прекращения огня, - экс-премьер Джонсон

Войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил", - отметил Джонсон.

И, по мнению экс-премьера Британии, британские войска могут быть развернуты на территории Украины для содействия поддержанию режима прекращения огня.

"Не могу себе представить, чтобы такая европейская операция могла бы быть осуществлена без участия британцев", - заявил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, чтобы противостоять россиянам, а о "части решения", где миротворческие силы контролируют границу и помогают украинцам.

Также политик подчеркнул, что западным странам необходимо определить, какие гарантии безопасности получит Украина. Вступление страны в НАТО могло бы быть одним из вариантов, однако многие страны-члены Альянса обеспокоены ускорением процесса рассмотрения заявки Украины на членство.

Однако присутствие военных из стран НАТО в составе миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль линии прекращения огня стало бы альтернативой 5 статьи Устава.

Джонсон также указал, что Британия несет "моральную ответственность" за Украину, потому что страна подписала Будапештский меморандум. По словам бывшего премьер-министра, в 1994 году Британия сотрудничала с россиянами и лишила украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от кошмара, с которым они столкнулись сейчас.

"Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", - заявил Джонсон в интервью.

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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