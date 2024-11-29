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Новости Война
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Британские войска могут быть направлены в Украину для поддержания режима прекращения огня, - экс-премьер Джонсон

Джонсон: війська Британія мають допомогти захистити кордон України

Войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил", - отметил Джонсон.

И, по мнению экс-премьера Британии, британские войска могут быть развернуты на территории Украины для содействия поддержанию режима прекращения огня.

"Не могу себе представить, чтобы такая европейская операция могла бы быть осуществлена без участия британцев", - заявил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, чтобы противостоять россиянам, а о "части решения", где миротворческие силы контролируют границу и помогают украинцам.

Также политик подчеркнул, что западным странам необходимо определить, какие гарантии безопасности получит Украина. Вступление страны в НАТО могло бы быть одним из вариантов, однако многие страны-члены Альянса обеспокоены ускорением процесса рассмотрения заявки Украины на членство.

Однако присутствие военных из стран НАТО в составе миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль линии прекращения огня стало бы альтернативой 5 статьи Устава.

Джонсон также указал, что Британия несет "моральную ответственность" за Украину, потому что страна подписала Будапештский меморандум. По словам бывшего премьер-министра, в 1994 году Британия сотрудничала с россиянами и лишила украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от кошмара, с которым они столкнулись сейчас.

"Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", - заявил Джонсон в интервью.

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Также читайте: Экс-премьер Британии Джонсон призвал союзников предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату вступления в НАТО

Автор: 

Украина (44912) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+11
джонсонюк відкрутив арахамії його горохові яєчка за підпис в стамбулі, і наказав воювати.
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29.11.2024 10:26
+9
підтримка припинення вогню, це як?
що б припинити вогонь, треба спалити крємль, а не підтримувати щось.
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29.11.2024 10:24
+4
Дідок Джонсонюк не дуже розуміє яка тут війна.
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29.11.2024 10:24
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Дідок Джонсонюк не дуже розуміє яка тут війна.
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29.11.2024 10:24 Ответить
джонсонюк відкрутив арахамії його горохові яєчка за підпис в стамбулі, і наказав воювати.
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29.11.2024 10:26 Ответить
арахамія, це ти?
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29.11.2024 11:22 Ответить
Знов пальонки нажерся?
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29.11.2024 12:06 Ответить
Джонсон там же сказав, що ФСБшний кріт арахамія тупо сбрехав. Щоб використовувати цю брехню у пітінській маячні...
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29.11.2024 11:33 Ответить
ти не віриш арахамії?
то кому тоді, взагалі, вірити?
тільки зе!гундосу і арахамії!
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29.11.2024 11:35 Ответить
підтримка припинення вогню, це як?
що б припинити вогонь, треба спалити крємль, а не підтримувати щось.
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29.11.2024 10:24 Ответить
єрмачина, це ти?
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29.11.2024 11:23 Ответить
"ми воюємо з НАТО" ..... А хто про це весь час розповідав ???
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29.11.2024 10:29 Ответить
коли за 3000 на добу свинособак перевалить, то й угойщина з словакією будуть віська пропонувати
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29.11.2024 10:29 Ответить
Мед 🍯 капав з вуса
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29.11.2024 10:30 Ответить
Джонсон - запитаи путлєра - чи хоче він зупинення віини
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29.11.2024 10:31 Ответить
Будуть охороняти кордон з Румунією, мадчрщчиною, поляками, словаками !
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29.11.2024 10:32 Ответить
НАМ ПОТРІБНО ПІДТРИМАННЯ ВОГНЕМ,БАЖАНО ПРЯМО ПО КРЕМЛЮ,А НЕ ПІЗДЬОЖ
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29.11.2024 10:32 Ответить
Які сміливі всі екси
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29.11.2024 10:34 Ответить
Особенно ярые и непримиримые те, кто уехал и живет заграницей, а возвращаться не собирается )
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29.11.2024 11:25 Ответить
а ти воювати і не збирався.
вже задовбався від тцк ховатися?
прагнеш, як найшвидшої капітуляції і на бутилку терміново?
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29.11.2024 11:26 Ответить
Якщо ти вмер, то це надовго. Якщо ти дурень (дурепа), то це назавжди!
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29.11.2024 11:31 Ответить
де, ви таке берете?
це, з останнього виступу 95 кварталу?
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29.11.2024 11:33 Ответить
так от, оті діди і баби знають що таке кацап, і дуже переживають за твоє майбутнє.
але ж тобі інфантильному, яка різниця, яка мова, який прапор який президент.
можна і на бутилкє посидіти, як що так треба.
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29.11.2024 12:27 Ответить
То їх треба відправляти на мордор, щоб били тих хто буде відкривати вогонь.
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29.11.2024 10:38 Ответить
Джонсон також вказав, що Британія несе "моральну відповідальність" за Україну, тому що країна підписала Будапештський меморандум. За словами колишнього прем'єр-міністра, 1994 року Британія співпрацювала з росіянами і позбавила українців ядерної зброї, яка б захистила їх від кошмару, з яким вони зіштовхнулися зараз.

"Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє становище", - заявив Джонсон в інтерв'ю. (Підписанти Будапештської брехні для України і народу України ,є безвідповідальними ,моральними негідниками, аферистами ,покидьками ,та лицемірними брехунами)
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29.11.2024 10:40 Ответить
А как они поддержат режим прекращения огня если сейчас дроны и ракеты путлеровцы применяют ?Тут нужно пво.И на международно признанной границе с рашкой после их изгнания их бы разместить.А не вдоль оккупированных путлеровцами территорий.
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29.11.2024 10:44 Ответить
Одні лякалки,то від французів то від британців
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29.11.2024 10:45 Ответить
Британські війська можуть бути направлені в Україну для підтримки режиму Зеленського
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29.11.2024 10:47 Ответить
Балачки прості. Він зараз немає ніяких повноважень. До того ж щоб було хоч якесь припинення вогню потрібно зупинити наступ росіян.
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29.11.2024 10:53 Ответить
Армії США і Британії вже давно повинні бути тут по Будапештському договору
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29.11.2024 10:54 Ответить
Покажіть пункт договору де там таке написано, по друге згідно законодавства деяких країн навіть той папірець мав бути погоджений парламентами, але тодішні корупціонери так спішили продати все за газ та кредити що не чекали вже нічого а віддали просто так.

До речі один з них дальше на пільгах та утриманні.
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29.11.2024 11:06 Ответить
Було б добре щоб кордон з білорусами та придністров'я закрили. Ну і небо від ракет. Взагалі англійські і французькі війська на лінії розмежування, це найкращі б були гарантії від подальшої екпансії. Але слабо сумніваюсь що орки на такі умови погодяться.

Взагалі б румуни які незалежні від орківських ресурсів, могли б цей чиряк давно прибрати, коли ще у них буде така можливість.

Хоча там б американці та німці б тиснули із своєю неескалацією.
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29.11.2024 11:04 Ответить
Коротше кажучи, усі їбонулися і одночасно транслюють свої потоки підсвідомості в етер. А як що буде не знає ані трампакс, ані дупплекс, ані ********.
Зате журнашлюхам - рай.
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29.11.2024 11:21 Ответить
Как британские войска могут быть куда-то направлены, когда большинство солдат в них дети до 25 лет?!
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29.11.2024 11:22 Ответить
А что, британским детям до 25 лет нельзя выезжать за границу?))
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29.11.2024 12:25 Ответить
сказав експрем'єр-міністр , дальше можна не читати .
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29.11.2024 11:36 Ответить
ДЖОНСОНЮК РЯТУЄ ПУТІНА

консерва вскрилась
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29.11.2024 12:21 Ответить
Борис великий любитель Трампа. Як вся його партія.
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29.11.2024 12:40 Ответить
Джонсон Брітанскі війскові ************ на 10 років. Теперь щоб припинити вогонь відправляй йх до рашки.
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29.11.2024 18:04 Ответить
Джонсон робить зло Україні ,хоче кусок від пирога,йди геть
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30.11.2024 18:33 Ответить
 
 