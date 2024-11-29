Буданов о своем увольнении: "Очередной вброс"
Глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Накануне издание NV сообщило, что в Офисе Президента планируют уволить Кирилла Буданова. Якобы это кадровое решение "лоббирует" глава ОП Андрей Ермак.
"Очередной вброс, уже далеко не первый", - сказал Буданов в комментарии.
"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - добавил глава ГУР МО.
Он прокомментировал отношения с Офисом Президента, отметив, что это "обычный рабочий формат".
"Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации", - сказал он.
Планы по увольнению Буданова
22 октября 2024 года президент Владимир Зеленский после сообщений СМИ отрицал, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.
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То це щурі підписували документи на виїзд за кордон різним "позаштатним працівникам"?!
Це "щурі" обіцяли каву в Ялті ще рік тому?!
Йому ніколи працювати начальником ГУР, він на політолога вчиться і інтерв'ю дає.
як там кава в Криму смакує ?
26 грудня 2022, 10:55
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні
Ну звільнять будеш мати більше часу для ''вангування''. Благо-за помилки у ''вангуванні'' відповідальність не передбачена.
Корейці пліткують, що сам Путін підставив у цьому бункері корейського генерала - близького друга Кім Чен Ина.
Хто знає. Може, Путін проводить чистки в корейській армії для своїх генералів