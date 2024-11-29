Буданов о своем увольнении: "Очередной вброс"

Глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Накануне издание NV сообщило, что в Офисе Президента планируют уволить Кирилла Буданова. Якобы это кадровое решение "лоббирует" глава ОП Андрей Ермак.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", - сказал Буданов в комментарии.

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"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - добавил глава ГУР МО.

Он прокомментировал отношения с Офисом Президента, отметив, что это "обычный рабочий формат".

"Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации", - сказал он.

Планы по увольнению Буданова

22 октября 2024 года президент Владимир Зеленский после сообщений СМИ отрицал, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

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