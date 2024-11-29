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Новости
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Буданов о своем увольнении: "Очередной вброс"

Буданов прокоментував чутки про свою відставку

Глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Накануне издание NV сообщило, что в Офисе Президента планируют уволить Кирилла Буданова. Якобы это кадровое решение "лоббирует" глава ОП Андрей Ермак.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", - сказал Буданов в комментарии.

Также читайте: Буданов выступил на заседании Совета Украина-НАТО и призвал партнеров усилить систему ПВО Украины

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - добавил глава ГУР МО.

Он прокомментировал отношения с Офисом Президента, отметив, что это "обычный рабочий формат".

"Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации", - сказал он.

Планы по увольнению Буданова

22 октября 2024 года президент Владимир Зеленский после сообщений СМИ отрицал, что собирается уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция и отсутствие стратегического видения: Буданов об использовании РФ истребителей Ту-160, которые отдала Украина

Автор: 

Буданов Кирилл (452) увольнение (2674) ГУР (415)


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Топ комментарии
+7
здається ще в минулому році по прогнозам Буданги у болотних істот закінчились ракети

26 грудня 2022, 10:55
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні
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29.11.2024 12:49
+6
буданга ))

як там кава в Криму смакує ?
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29.11.2024 12:47
+3
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
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29.11.2024 12:50
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і хто в таких умовах зможе нориально працювати? це все саботаж від зе-сук.
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29.11.2024 12:31 Ответить
тобто? .. зе-суки його ж на посаду і поставили )
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29.11.2024 12:51 Ответить
поставили то хай працює. не справився - йде у відставку. напомина історію Залужного. Хто працюватиме на повну, коли щурі постійно інтриги плеуть за спиною???
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29.11.2024 12:59 Ответить
Щурі?!
То це щурі підписували документи на виїзд за кордон різним "позаштатним працівникам"?!
Це "щурі" обіцяли каву в Ялті ще рік тому?!
Йому ніколи працювати начальником ГУР, він на політолога вчиться і інтерв'ю дає.
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29.11.2024 13:20 Ответить
я не слідчий і не суддя. є порушення - відставка, а не інтриги від ОП єрмака. Тому що все ГУР паралізоване від дой куйні.
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29.11.2024 14:24 Ответить
буданга ))

як там кава в Криму смакує ?
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29.11.2024 12:47 Ответить
здається ще в минулому році по прогнозам Буданги у болотних істот закінчились ракети

26 грудня 2022, 10:55
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні
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29.11.2024 12:49 Ответить
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
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29.11.2024 12:50 Ответить
Авжеж, в зелених без д'єрмака і не пукнеш.
Ну звільнять будеш мати більше часу для ''вангування''. Благо-за помилки у ''вангуванні'' відповідальність не передбачена.
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29.11.2024 12:52 Ответить
Дует повторюється. З 12 персон останнього рейтингу шість точно Опівські флюгери, їх завбачливо поставили в серединку та кінець. А Будангу другим, третім якраз під ніжками Бубона. Так Дерьмак разжигаєт страсті. Вже включають Бойка та Гройсмана, і Білецького не забули. Толі єщьо будет.
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29.11.2024 12:59 Ответить
Черговий вкид! Згадайте вкиди про Залужного!
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29.11.2024 13:15 Ответить
Буданов це не вкид - це сигнал .
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29.11.2024 13:17 Ответить
А я люблю Буданова Недавнє знищення бункера Путіна було ідеальним!
Корейці пліткують, що сам Путін підставив у цьому бункері корейського генерала - близького друга Кім Чен Ина.
Хто знає. Може, Путін проводить чистки в корейській армії для своїх генералів
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29.11.2024 13:32 Ответить
любовь зла ..
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29.11.2024 13:50 Ответить
Ким черт ин сам попросив
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29.11.2024 15:00 Ответить
А він тут яким боком ? Розвідка Америки , і Британії надали координати , Британія надала ракети . То де тут він , його заслуга ?
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29.11.2024 17:11 Ответить
жаль
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29.11.2024 14:38 Ответить
Ясна річ, що вкид, вони просто не в курсі що все давно занесено.
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29.11.2024 14:59 Ответить
Жабогадюкинг?
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29.11.2024 15:36 Ответить
 
 