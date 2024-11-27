Коррупция и отсутствие стратегического видения: Буданов об использовании РФ истребителей Ту-160, которые отдала Украина
Россия использует истребители Ту-160, которые были переданы ей Украиной в 90-х годах в обмен на погашение долга за газ. Это свидетельствует о коррупции и отсутствии стратегии во власти.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - отметил Буданов.
Использование украинской авиации Россией
Буданов обратил внимание на журналистское расследование, которое касается использования Россией украинской авиации, в частности самолетов, переданных в 90-х годах для погашения российского газового долга.
"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он, призывая к изменению подходов в вопросах национальной безопасности.
Напомним, журналисты "Схем" выяснили, что Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в рамках соглашения для погашения долга за газ.
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ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"
https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480
Потім будуть знов бігати й триндіти про 30 років поганої влади
А Дебальцево здав Сирський коли вивів нашу залогу з с.Логвинова куди зайшли орки і перекрили трасу в тил, влаштувавши засідку і полювавши на тилові колони ЗСУ
Ну а про те, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного, нехай розкаже Зеленському з Єрмаком, бо вони явно не в курсі.
Там таких "навіщо" на три сторінки буде. Але питання риторичне, на кшталт "навіщо зрадник зраджує?"
це сюр
Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі - Договірні
Сторони, підтверджуючи свою прихильність до зобов'язань за Договором
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими
Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року
Угода від 9 березня 1996 року.
За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів. Ця сума, як виявить пізніше спеціальна парламентська комісія, принаймні в 10 разів була заниженою.
Все це передавалося не за гроші, а передавалося за енергетичні борги, які Росія нарахувала Україні і «Нафтогазу», які начебто ця передача бомбардувальників покривала - принаймні частково.
Якби був певний ринок - тоді б можна торгуватись. А росіяни підходили так: ви цінуйте, що ми готові забрати ці літаки хоча б за таку ціну. І коли в тебе є тільки один покупець, то можливості торгуватися обмежені.
Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії.
Продати такі літаки було б важко, ні США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Їх передали з м. Прилуки, Ченігівська обл. 184 ВБАП. В мене відео по кожному літаку. Та трохи компри на кацапів з Енгельса. Да Алдошин?