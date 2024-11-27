Коррупция и отсутствие стратегического видения: Буданов об использовании РФ истребителей Ту-160, которые отдала Украина

Россия использует истребители Ту-160, которые были переданы ей Украиной в 90-х годах в обмен на погашение долга за газ. Это свидетельствует о коррупции и отсутствии стратегии во власти.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - отметил Буданов.

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Использование украинской авиации Россией

Буданов обратил внимание на журналистское расследование, которое касается использования Россией украинской авиации, в частности самолетов, переданных в 90-х годах для погашения российского газового долга.

"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он, призывая к изменению подходов в вопросах национальной безопасности.

Напомним, журналисты "Схем" выяснили, что Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в рамках соглашения для погашения долга за газ.

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