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Новости Война
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Коррупция и отсутствие стратегического видения: Буданов об использовании РФ истребителей Ту-160, которые отдала Украина

Буданов прокоментував використання Росією українських винищувачів Ту-160

Россия использует истребители Ту-160, которые были переданы ей Украиной в 90-х годах в обмен на погашение долга за газ. Это свидетельствует о коррупции и отсутствии стратегии во власти.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - отметил Буданов.

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Использование украинской авиации Россией

Буданов обратил внимание на журналистское расследование, которое касается использования Россией украинской авиации, в частности самолетов, переданных в 90-х годах для погашения российского газового долга.

"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он, призывая к изменению подходов в вопросах национальной безопасности.

Напомним, журналисты "Схем" выяснили, что Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в рамках соглашения для погашения долга за газ.

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Автор: 

авиация (2822) Буданов Кирилл (456) стратегия (191)


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Топ комментарии
+20
А розмінування Чонгару у січні 2022 року це що?
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27.11.2024 17:35
+16
,,Папєрєднікі " погані , а ми хароші --корупції нема , а стратегічного бачення аж забагато .
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27.11.2024 17:36
+11
Дружбан Буданова такий самий.

ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"

https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480

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27.11.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Дружбан Буданова такий самий.

ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"

https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480

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27.11.2024 17:33 Ответить
Після думати треба поставити крапку
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27.11.2024 18:03 Ответить
Дружбан цей місяць тому продав русні стратегічні родовища титану і літію.
Потім будуть знов бігати й триндіти про 30 років поганої влади
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28.11.2024 14:25 Ответить
А розмінування Чонгару у січні 2022 року це що?
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27.11.2024 17:35 Ответить
В Іловайську доречі, в котел завів колону Хомчак- майбутній нач генштабу Зеленського. Послав на прорив, а сам втік в хвіст колони і лісами полями потім виїхав через рашиські блокпости.

А Дебальцево здав Сирський коли вивів нашу залогу з с.Логвинова куди зайшли орки і перекрили трасу в тил, влаштувавши засідку і полювавши на тилові колони ЗСУ
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28.11.2024 14:32 Ответить
Виконували дружню пораду таваріща патрушева.
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27.11.2024 18:33 Ответить
,,Папєрєднікі " погані , а ми хароші --корупції нема , а стратегічного бачення аж забагато .
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27.11.2024 17:36 Ответить
слова на минуле на сьогоднішнє і на майбутнє...пир під час чуми...Арахамія з Каськовим землю віджимають..Добкіни курвославні теж щось на Волині вподобали..Ех хххх гуляють Скуратови
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27.11.2024 17:36 Ответить
Не маєте права на помилки,акле вони є.
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27.11.2024 17:37 Ответить
Перефразовуючи старий анекдот - "якби Кучма був таким розумним до, як Буданов після".
Ну а про те, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного, нехай розкаже Зеленському з Єрмаком, бо вони явно не в курсі.
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27.11.2024 17:37 Ответить
Спитайте тодішноьго президента, він ще здається живий.
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27.11.2024 17:39 Ответить
Спитайте сьогоднішнього президента, навіщо акваторію порту Маріка розмінував, шляхи під кордонами з кацапією будував, знищив ракетні програми тощо... ... ...
Там таких "навіщо" на три сторінки буде. Але питання риторичне, на кшталт "навіщо зрадник зраджує?"
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27.11.2024 18:44 Ответить
Стратегічний бомбардувальник та ракетоносій Ту-160 вже став винищувачем. Ну, в принципі, схожі. Як свиня схожа на коня.
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27.11.2024 17:39 Ответить
А в зелених стратегічне бачення-недофінансування армії, та ракетну програму в асфальт! Перед тим як когось звинувачувати на себе подивіться! Козли гвинторогі!
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27.11.2024 17:41 Ответить
повідомив Керівник розвідки у телеграм каналі !
це сюр
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27.11.2024 17:42 Ответить
Та невже? Як на мене це свідчить про дурість українського народу. Ви уявіть собі, як би "мудрий нарід" запалював політика, який би закликав зберегти стратегічні бомбардувальники, але платити за газ більше. Для прикладу вам: Ющенка запалювали тільки за те, що він підтримав Грузію під час війни 2008 року. Тимошенко тоді разом з ригами кричала, що цього не можна робити, бо нам потрібен дешевий газ. І більшість із вас тоді теж думала так само. Бо за Ющенка проголосувало 5% через рік після його дійсно державницького кроку
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27.11.2024 17:46 Ответить
Вот только не надо обелять Щура. Негодяй редкий.
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27.11.2024 19:03 Ответить
🤓🧐

Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі - Договірні
Сторони, підтверджуючи свою прихильність до зобов'язань за Договором
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими
Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року

Угода від 9 березня 1996 року.
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27.11.2024 17:48 Ответить
radiosvoboda.org

За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів. Ця сума, як виявить пізніше спеціальна парламентська комісія, принаймні в 10 разів була заниженою.

Все це передавалося не за гроші, а передавалося за енергетичні борги, які Росія нарахувала Україні і «Нафтогазу», які начебто ця передача бомбардувальників покривала - принаймні частково.

Якби був певний ринок - тоді б можна торгуватись. А росіяни підходили так: ви цінуйте, що ми готові забрати ці літаки хоча б за таку ціну. І коли в тебе є тільки один покупець, то можливості торгуватися обмежені.

Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії.

Продати такі літаки було б важко, ні США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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27.11.2024 17:52 Ответить
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27.11.2024 17:55 Ответить
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27.11.2024 17:56 Ответить
Це - Ту-22М3, здається, в Полтаві, але можу помилятися щодо міста...
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27.11.2024 23:32 Ответить
Так, то літаки 185 ДБАП
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28.11.2024 04:26 Ответить
Я вже писав раніше... Коли було прийнято рішення про відмову від ядерної зброї, необхідно було поставити умову, що взамін США візьмуть на себе фінансування обслуговування стратегічних бомбардувальників. А також окремий пункт, який би виключав право продавати літаки будь-якій країні...
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27.11.2024 18:41 Ответить
сша послали б вас куди подалі зі своїми вимогами. Як вони роблять це зараз, підіть повимагайте.
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28.11.2024 00:12 Ответить
Костенко з РУХ-а в інтерв'ю розповідав що він це просував, але комуняки кравчука від нього відмахувались
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28.11.2024 14:35 Ответить
Це все не те, головний шпигун мав би почати з Хмельницького, а то він занадто скоротив схему.
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27.11.2024 18:01 Ответить
Один в один, як зараз
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27.11.2024 18:15 Ответить
Довбодятли, обізвати Ту-160 - винишувачем...
Їх передали з м. Прилуки, Ченігівська обл. 184 ВБАП. В мене відео по кожному літаку. Та трохи компри на кацапів з Енгельса. Да Алдошин?
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27.11.2024 18:17 Ответить
дякувати богу що зараз такого немає
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27.11.2024 18:22 Ответить
"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення".....................
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27.11.2024 18:51 Ответить
Краще було ті бомбардувальники всі знищити, ніж передавати потенційному ворогові за несчастний газборг, який і "газпринцеса" могла з лишком сплатити..Кучму на нари!!!
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27.11.2024 19:30 Ответить
капуста рулить!
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27.11.2024 19:54 Ответить
А ермак из фсб управляет Украиной и клоуном клоуном,это что? Не коррупция?
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27.11.2024 20:47 Ответить
Опять попередники виноваты.А Чонгар,а разминирования,остановка программ МО,а сейчас мины?Мародеры зелёные.Мрази.
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27.11.2024 21:10 Ответить
Кухарка статтю пІсяла... які бльо, винищувачі, якщо Ту-160 - статегічні надзвукові бомбардувальники?!. Як швидко рибки все забувають!..
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27.11.2024 23:29 Ответить
Буданга ще тоді попереджав. Але йому не повірили!
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28.11.2024 00:03 Ответить
 
 