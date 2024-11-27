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Новини Війна
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Корупція і відсутність стратегічного бачення: Буданов про використання РФ винищувачів Ту-160, які віддала Україна

Буданов прокоментував використання Росією українських винищувачів Ту-160

Росія використовує винищувачі Ту-160, які були передані їй Україною в 90-х роках в обмін на погашення боргу за газ. Це свідчить про корупцію   і відсутність стратегії у владі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів", - зазначив Буданов.

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Використання української авіації Росією

Буданов звернув увагу на журналістське розслідування, яке стосується використання Росією української авіації, зокрема літаків, переданих у 90-х роках для погашення російського газового боргу.

"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного", - підкреслив він, закликаючи до зміни підходів у питаннях національної безпеки.

Нагадаємо, журналісти "Схем" з'ясували, що Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй у межах угоди для погашення боргу за газ.

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Автор: 

авіація (4111) Буданов (487) стратегія (200)


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Топ коментарі
+20
А розмінування Чонгару у січні 2022 року це що?
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27.11.2024 17:35
+16
,,Папєрєднікі " погані , а ми хароші --корупції нема , а стратегічного бачення аж забагато .
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27.11.2024 17:36
+11
Дружбан Буданова такий самий.

ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"

https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480

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27.11.2024 17:33
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Дружбан Буданова такий самий.

ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"

https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480

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27.11.2024 17:33 Відповісти
Після думати треба поставити крапку
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27.11.2024 18:03 Відповісти
Дружбан цей місяць тому продав русні стратегічні родовища титану і літію.
Потім будуть знов бігати й триндіти про 30 років поганої влади
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28.11.2024 14:25 Відповісти
А розмінування Чонгару у січні 2022 року це що?
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27.11.2024 17:35 Відповісти
В Іловайську доречі, в котел завів колону Хомчак- майбутній нач генштабу Зеленського. Послав на прорив, а сам втік в хвіст колони і лісами полями потім виїхав через рашиські блокпости.

А Дебальцево здав Сирський коли вивів нашу залогу з с.Логвинова куди зайшли орки і перекрили трасу в тил, влаштувавши засідку і полювавши на тилові колони ЗСУ
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28.11.2024 14:32 Відповісти
Виконували дружню пораду таваріща патрушева.
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27.11.2024 18:33 Відповісти
,,Папєрєднікі " погані , а ми хароші --корупції нема , а стратегічного бачення аж забагато .
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27.11.2024 17:36 Відповісти
слова на минуле на сьогоднішнє і на майбутнє...пир під час чуми...Арахамія з Каськовим землю віджимають..Добкіни курвославні теж щось на Волині вподобали..Ех хххх гуляють Скуратови
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27.11.2024 17:36 Відповісти
Не маєте права на помилки,акле вони є.
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27.11.2024 17:37 Відповісти
Перефразовуючи старий анекдот - "якби Кучма був таким розумним до, як Буданов після".
Ну а про те, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного, нехай розкаже Зеленському з Єрмаком, бо вони явно не в курсі.
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27.11.2024 17:37 Відповісти
Спитайте тодішноьго президента, він ще здається живий.
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27.11.2024 17:39 Відповісти
Спитайте сьогоднішнього президента, навіщо акваторію порту Маріка розмінував, шляхи під кордонами з кацапією будував, знищив ракетні програми тощо... ... ...
Там таких "навіщо" на три сторінки буде. Але питання риторичне, на кшталт "навіщо зрадник зраджує?"
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27.11.2024 18:44 Відповісти
Стратегічний бомбардувальник та ракетоносій Ту-160 вже став винищувачем. Ну, в принципі, схожі. Як свиня схожа на коня.
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27.11.2024 17:39 Відповісти
А в зелених стратегічне бачення-недофінансування армії, та ракетну програму в асфальт! Перед тим як когось звинувачувати на себе подивіться! Козли гвинторогі!
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27.11.2024 17:41 Відповісти
повідомив Керівник розвідки у телеграм каналі !
це сюр
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27.11.2024 17:42 Відповісти
Та невже? Як на мене це свідчить про дурість українського народу. Ви уявіть собі, як би "мудрий нарід" запалював політика, який би закликав зберегти стратегічні бомбардувальники, але платити за газ більше. Для прикладу вам: Ющенка запалювали тільки за те, що він підтримав Грузію під час війни 2008 року. Тимошенко тоді разом з ригами кричала, що цього не можна робити, бо нам потрібен дешевий газ. І більшість із вас тоді теж думала так само. Бо за Ющенка проголосувало 5% через рік після його дійсно державницького кроку
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27.11.2024 17:46 Відповісти
Вот только не надо обелять Щура. Негодяй редкий.
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27.11.2024 19:03 Відповісти
🤓🧐

Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі - Договірні
Сторони, підтверджуючи свою прихильність до зобов'язань за Договором
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими
Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року

Угода від 9 березня 1996 року.
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27.11.2024 17:48 Відповісти
radiosvoboda.org

За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів. Ця сума, як виявить пізніше спеціальна парламентська комісія, принаймні в 10 разів була заниженою.

Все це передавалося не за гроші, а передавалося за енергетичні борги, які Росія нарахувала Україні і «Нафтогазу», які начебто ця передача бомбардувальників покривала - принаймні частково.

Якби був певний ринок - тоді б можна торгуватись. А росіяни підходили так: ви цінуйте, що ми готові забрати ці літаки хоча б за таку ціну. І коли в тебе є тільки один покупець, то можливості торгуватися обмежені.

Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії.

Продати такі літаки було б важко, ні США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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27.11.2024 17:52 Відповісти
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27.11.2024 17:55 Відповісти
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27.11.2024 17:56 Відповісти
Це - Ту-22М3, здається, в Полтаві, але можу помилятися щодо міста...
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27.11.2024 23:32 Відповісти
Так, то літаки 185 ДБАП
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28.11.2024 04:26 Відповісти
Я вже писав раніше... Коли було прийнято рішення про відмову від ядерної зброї, необхідно було поставити умову, що взамін США візьмуть на себе фінансування обслуговування стратегічних бомбардувальників. А також окремий пункт, який би виключав право продавати літаки будь-якій країні...
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27.11.2024 18:41 Відповісти
сша послали б вас куди подалі зі своїми вимогами. Як вони роблять це зараз, підіть повимагайте.
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28.11.2024 00:12 Відповісти
Костенко з РУХ-а в інтерв'ю розповідав що він це просував, але комуняки кравчука від нього відмахувались
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28.11.2024 14:35 Відповісти
Це все не те, головний шпигун мав би почати з Хмельницького, а то він занадто скоротив схему.
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27.11.2024 18:01 Відповісти
Один в один, як зараз
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27.11.2024 18:15 Відповісти
Довбодятли, обізвати Ту-160 - винишувачем...
Їх передали з м. Прилуки, Ченігівська обл. 184 ВБАП. В мене відео по кожному літаку. Та трохи компри на кацапів з Енгельса. Да Алдошин?
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27.11.2024 18:17 Відповісти
дякувати богу що зараз такого немає
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27.11.2024 18:22 Відповісти
"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення".....................
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27.11.2024 18:51 Відповісти
Краще було ті бомбардувальники всі знищити, ніж передавати потенційному ворогові за несчастний газборг, який і "газпринцеса" могла з лишком сплатити..Кучму на нари!!!
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27.11.2024 19:30 Відповісти
капуста рулить!
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27.11.2024 19:54 Відповісти
А ермак из фсб управляет Украиной и клоуном клоуном,это что? Не коррупция?
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27.11.2024 20:47 Відповісти
Опять попередники виноваты.А Чонгар,а разминирования,остановка программ МО,а сейчас мины?Мародеры зелёные.Мрази.
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27.11.2024 21:10 Відповісти
Кухарка статтю пІсяла... які бльо, винищувачі, якщо Ту-160 - статегічні надзвукові бомбардувальники?!. Як швидко рибки все забувають!..
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27.11.2024 23:29 Відповісти
Буданга ще тоді попереджав. Але йому не повірили!
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28.11.2024 00:03 Відповісти
 
 