Корупція і відсутність стратегічного бачення: Буданов про використання РФ винищувачів Ту-160, які віддала Україна
Росія використовує винищувачі Ту-160, які були передані їй Україною в 90-х роках в обмін на погашення боргу за газ. Це свідчить про корупцію і відсутність стратегії у владі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів", - зазначив Буданов.
Використання української авіації Росією
Буданов звернув увагу на журналістське розслідування, яке стосується використання Росією української авіації, зокрема літаків, переданих у 90-х роках для погашення російського газового боргу.
"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного", - підкреслив він, закликаючи до зміни підходів у питаннях національної безпеки.
Нагадаємо, журналісти "Схем" з'ясували, що Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй у межах угоди для погашення боргу за газ.
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ЗЕленьський: "У мене немає часу думати стратегічно"
https://www.facebook.com/watch/?v=2879349132131480
Потім будуть знов бігати й триндіти про 30 років поганої влади
А Дебальцево здав Сирський коли вивів нашу залогу з с.Логвинова куди зайшли орки і перекрили трасу в тил, влаштувавши засідку і полювавши на тилові колони ЗСУ
Ну а про те, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного, нехай розкаже Зеленському з Єрмаком, бо вони явно не в курсі.
Там таких "навіщо" на три сторінки буде. Але питання риторичне, на кшталт "навіщо зрадник зраджує?"
це сюр
Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі - Договірні
Сторони, підтверджуючи свою прихильність до зобов'язань за Договором
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими
Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року
Угода від 9 березня 1996 року.
За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів. Ця сума, як виявить пізніше спеціальна парламентська комісія, принаймні в 10 разів була заниженою.
Все це передавалося не за гроші, а передавалося за енергетичні борги, які Росія нарахувала Україні і «Нафтогазу», які начебто ця передача бомбардувальників покривала - принаймні частково.
Якби був певний ринок - тоді б можна торгуватись. А росіяни підходили так: ви цінуйте, що ми готові забрати ці літаки хоча б за таку ціну. І коли в тебе є тільки один покупець, то можливості торгуватися обмежені.
Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії.
Продати такі літаки було б важко, ні США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Їх передали з м. Прилуки, Ченігівська обл. 184 ВБАП. В мене відео по кожному літаку. Та трохи компри на кацапів з Енгельса. Да Алдошин?