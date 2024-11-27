Корупція і відсутність стратегічного бачення: Буданов про використання РФ винищувачів Ту-160, які віддала Україна

Росія використовує винищувачі Ту-160, які були передані їй Україною в 90-х роках в обмін на погашення боргу за газ. Це свідчить про корупцію і відсутність стратегії у владі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів", - зазначив Буданов.

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Використання української авіації Росією

Буданов звернув увагу на журналістське розслідування, яке стосується використання Росією української авіації, зокрема літаків, переданих у 90-х роках для погашення російського газового боргу.

"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного", - підкреслив він, закликаючи до зміни підходів у питаннях національної безпеки.

Нагадаємо, журналісти "Схем" з'ясували, що Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй у межах угоди для погашення боргу за газ.

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