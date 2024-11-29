Блинкен и Сибига провели разговор: обсудили усиление обороноспособности Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели разговор. Среди прочего дипломаты обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

"Провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы проинформировать его о последствиях усиления воздушного террора со стороны России против гражданского населения, критической инфраструктуры, электросетей и ядерной энергетики Украины", - написал Сибига.

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что также обсудил с Блинкеном шаги по укреплению оборонных возможностей Киева, а также воздушного щита и энергетической устойчивости.

Как пишет "Голос Америки", в свою очередь Блинкен прежде всего выразил соболезнования по поводу погибших в результате масштабного ракетного обстрела критической энергетической инфраструктуры со стороны России 27-28 ноября, а также заверил, что Украина будет иметь полную поддержку США относительно дополнительных мер защиты с приближением зимы.

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Относительно НАТО, Блинкен проинформировал министра иностранных дел Украины о целях США относительно устойчивой поддержки Украины, которые будут обсуждаться во время будущих дипломатических встреч с НАТО и через Контактную группу по вопросам обороны Украины.

Также глава Госдепа подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенной и демократической Украине, а также поддержке справедливого и прочного мира на основе Устава ООН.

Кроме этого, в разговоре речь шла и о последних событиях на поле боя и о поступлении помощи США в сфере безопасности и пакетов бюджетной помощи.

Ранее СМИ писали, что Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.

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