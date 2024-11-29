Зеленский обсудил с премьером Норвегии Стере совместное производство оружия и дополнительные средства ПВО для Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. В частности, речь шла о приоритетных потребностях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение глав государства в Telegram.
Зеленский рассказал, что в разговоре со Стере он поблагодарил его за решение Норвегии увеличить поддержку Украины на следующий год с 1,4 до 3,2 млрд долларов и направить часть этого финансирования на производство украинских дронов и оружия.
Также президент отдельно отметил единодушную поддержку этого решения всеми парламентскими силами Норвегии, что является настоящим свидетельством непоколебимой солидарности норвежского народа с Украиной.
Кроме этого, во время разговора речь шла о приоритетных потребностях Украины.
"В частности генераторы, энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО в связи с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру",- добавил Зеленский.
Напомним, что 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
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