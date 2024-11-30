F-16 уничтожили семь вражеских крылатых ракет две ночи назад, - Зеленский

Переданные Украине западными партнерами F-16 работают очень хорошо, они уничтожили семь российских крылатых ракет, которые летели по гражданской инфраструктуре две ночи назад.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Sky News, опубликованном 29 ноября, пишет"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. По большей части, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре",- рассказал глава государства.

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F-16 в Украине

Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

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