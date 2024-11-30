F-16 уничтожили семь вражеских крылатых ракет две ночи назад, - Зеленский
Переданные Украине западными партнерами F-16 работают очень хорошо, они уничтожили семь российских крылатых ракет, которые летели по гражданской инфраструктуре две ночи назад.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Sky News, опубликованном 29 ноября, пишет"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. По большей части, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре",- рассказал глава государства.
F-16 в Украине
Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.
31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
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Все зрозуміло, крім того шо третина Українців вважа шо зеля круче Пороха (який замість відосиків шле на фронт різні ніщаки)
Кацап іди вже вслід за кораблем, тобто *****
Це ви, дибіли, молетесь на свого недофюрера, а Ми, Вільна Нація спми обираємо кого нам поважати а кого послати *****
***** він там зрозуміє шо війна а не концерт?
Не було б літаків - не збили б 7 ракет. І не один ф-16 при цьому не постраждав.
зелю-геть!
31 танк невідомий еффект
2 системи петріот не змогли все збити, що потрібно було задіяти 4 чи 9 літаків Ф16
та й вони, щось не все збили
Тоді, до чого розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років....