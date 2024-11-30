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F-16 уничтожили семь вражеских крылатых ракет две ночи назад, - Зеленский

Зеленський про ф-16

Переданные Украине западными партнерами F-16 работают очень хорошо, они уничтожили семь российских крылатых ракет, которые летели по гражданской инфраструктуре две ночи назад.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Sky News, опубликованном 29 ноября, пишет"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. По большей части, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре",- рассказал глава государства.

Читайте: Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16, - премьер Фредериксен

F-16 в Украине

Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

Также читайте: Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии, где учатся украинские пилоты

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) ракеты (3555) уничтожение (6830) F-16 (548)


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Топ комментарии
+15
Заїбав своїм стендапом.
Все зрозуміло, крім того шо третина Українців вважа шо зеля круче Пороха (який замість відосиків шле на фронт різні ніщаки)
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30.11.2024 01:01
+11
А коли вони будуть знищувати літаки, що кабами гатять по передовій та прифронтових містах?
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30.11.2024 00:43
+7
Ну то что он мало что понимает в военном деле но видосики нужно пилить - это всем понятно. Другое дело что то, в каких условиях работают все элементы ПВО - это просто такая жуть, что тем кто там сидит за пультами и отвечает за координацию - нужно при жизни золотые памятники в полный рост ставить. Просто для понимания - когда у нас например по цели могут работать и советские комплексы, которые друг с другом не общаются, западные комплексы - которые общаются, плюс сюда же старая авиация, плюс новая авиация, плюс наземные группы с пулеметами и ПЗРК. Если пулемет еще более менее - там для того чтобы стрелять - нужно цель видеть - то расчеты ПЗРК совсем другое дело. Они готовят ракету к пуску чуть ли не за минуту до появляения цели, и времени на захват там совсем мало. Сообщили направление, трубу навели, головка захватила - пуск. А там оказывается самолет за ракетой гнался. Ракета тепла выделяет мало а самолет много, ракета захватила более горячую цель - и привет. В таких условиях летать это подлинный героизм наших пилотов.
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30.11.2024 01:37
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Позитивний блогер.
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30.11.2024 00:33 Ответить
А коли вони будуть знищувати літаки, що кабами гатять по передовій та прифронтових містах?
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30.11.2024 00:43 Ответить
Їх брали для боротьби з КАБами які крім винищувачів ніяк не зупинити - точніше літаки що їх запускають.
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30.11.2024 00:52 Ответить
Для цього потрібні далекобійні ракети "воздух-воздух".
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30.11.2024 01:04 Ответить
Скорее не ракеты - это самая меньшая проблема - а радары, которые могли бы давать самолетам целеуказание, без включения собственного радара самолета. Эту проблему должны были бы решить шведские СААБы - но что то давно ничего не слышно. Хотя конечно нам об этом докладывать и не должны.
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30.11.2024 01:06 Ответить
Може повітря-повітря?
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30.11.2024 09:03 Ответить
тоді, коли до цих літаків нададуть АІМ-120D, і коли прилетить перший ASC 890. А поки що пілоти розважаються АІМ-9 по КР. Це приблизно, як би армійські снайпери на полюванні на зайців у лузі з дробовиком.
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30.11.2024 01:08 Ответить
ЗЄ сам це бачив. 😁
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30.11.2024 00:52 Ответить
Заїбав своїм стендапом.
Все зрозуміло, крім того шо третина Українців вважа шо зеля круче Пороха (який замість відосиків шле на фронт різні ніщаки)
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30.11.2024 01:01 Ответить
Не надоело молится на Пороха? Порох твой такая же мразь, вор как и Янык и Кучма
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30.11.2024 05:10 Ответить
Ось воно. Полюбуйтесь. Істота з відключеним базовим інстинктом самозбереження. Тупикова гілка еволюції, підвид какаярзніца. Сліпе,глухе, тупе, але "думає", що все бачить і розуміє. Ненавиджу цих мутантів.
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30.11.2024 06:27 Ответить
За кого у 2019 у другому турі голосував?
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30.11.2024 06:39 Ответить
Ти тупенький, погугли скіко дорога армії Порох.
Кацап іди вже вслід за кораблем, тобто *****
Це ви, дибіли, молетесь на свого недофюрера, а Ми, Вільна Нація спми обираємо кого нам поважати а кого послати *****
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30.11.2024 10:12 Ответить
що нам робити з кабами? ось питання
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30.11.2024 01:21 Ответить
нічого. Чекати щонаменше до весни, коли з'явиться ASC 890, а до ньог двотисячні "міражі", а до них "метеори". Тому що сподівання на АІМ-120D наїбнулись разом з президенством діда Байдена, а подальша вірогідність їх передачі губиться у важкому тумані мракобєсія апологєтов трампа.
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30.11.2024 02:20 Ответить
Сім ракет,дві ночі, абир, сім ракет,абирвалг
***** він там зрозуміє шо війна а не концерт?
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30.11.2024 01:22 Ответить
Ну то что он мало что понимает в военном деле но видосики нужно пилить - это всем понятно. Другое дело что то, в каких условиях работают все элементы ПВО - это просто такая жуть, что тем кто там сидит за пультами и отвечает за координацию - нужно при жизни золотые памятники в полный рост ставить. Просто для понимания - когда у нас например по цели могут работать и советские комплексы, которые друг с другом не общаются, западные комплексы - которые общаются, плюс сюда же старая авиация, плюс новая авиация, плюс наземные группы с пулеметами и ПЗРК. Если пулемет еще более менее - там для того чтобы стрелять - нужно цель видеть - то расчеты ПЗРК совсем другое дело. Они готовят ракету к пуску чуть ли не за минуту до появляения цели, и времени на захват там совсем мало. Сообщили направление, трубу навели, головка захватила - пуск. А там оказывается самолет за ракетой гнался. Ракета тепла выделяет мало а самолет много, ракета захватила более горячую цель - и привет. В таких условиях летать это подлинный героизм наших пилотов.
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30.11.2024 01:37 Ответить
Зе за штурваломбув..
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30.11.2024 01:36 Ответить
штурваломбув - булгаков зі своїм наївно-дитячим абирвалг перевернувся в могилі!🤣
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30.11.2024 01:44 Ответить
На одном из самолетов был татаров
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30.11.2024 06:38 Ответить
Продовжуємо мікроскопами забивати цвяхі...
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30.11.2024 07:47 Ответить
Це він зедібілам про потужне досягнення. Не дарма ж просив ф-16.
Не було б літаків - не збили б 7 ракет. І не один ф-16 при цьому не постраждав.
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30.11.2024 08:18 Ответить
Скотина брехливи, от гн…да. Вони над буковелем срутились.
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30.11.2024 08:34 Ответить
И солнце восходит благодаря Зезе.
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30.11.2024 09:14 Ответить
Курва смарагдова, а ти яким боком до тих пілотів що збили?
зелю-геть!
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30.11.2024 09:16 Ответить
бляха-муха "зе-зе"
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30.11.2024 09:55 Ответить
Така надія була на ті Ф16, а на вихлопі пшик, мікроскопом цвяхи забивають.....
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30.11.2024 10:25 Ответить
Негоже винищувачі використовувати за не прямим призначенням Вони повинні збивати кацаполітаки
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30.11.2024 12:58 Ответить
Щось західна "суперзброя" погано працює
31 танк невідомий еффект
2 системи петріот не змогли все збити, що потрібно було задіяти 4 чи 9 літаків Ф16
та й вони, щось не все збили

Тоді, до чого розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років....
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30.11.2024 13:31 Ответить
 
 