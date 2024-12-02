Временная передача оккупированной территории Украины является вариантом быстрого прекращения войны, - Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что временная уступка Украиной территории России является вариантом для достижения быстрого завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отказаться от территории навсегда", - заявил Столтенберг.

И добавил, что украинской власти важно получить гарантии безопасности в обмен на временную передачу территории. Это может быть членство в НАТО, но есть также "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Столтенберг поддержал требование Зеленского не отдавать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает, что сейчас это маловероятно, учитывая военную ситуацию в Украине:

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале эта линия должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что это не обязательно реалистично в ближайшем будущем", - сказал экс-генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение и это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

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