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Временная передача оккупированной территории Украины является вариантом быстрого прекращения войны, - Столтенберг

Столтенберг про територіальні поступки України

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что временная уступка Украиной территории России является вариантом для достижения быстрого завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отказаться от территории навсегда", - заявил Столтенберг.

И добавил, что украинской власти важно получить гарантии безопасности в обмен на временную передачу территории. Это может быть членство в НАТО, но есть также "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Столтенберг поддержал требование Зеленского не отдавать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает, что сейчас это маловероятно, учитывая военную ситуацию в Украине:

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале эта линия должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что это не обязательно реалистично в ближайшем будущем", - сказал экс-генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение и это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об ударах ВСУ западным оружием по РФ: Украина имеет право на защиту

Автор: 

Украина (44936) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+37
тимчасова передача награбованого майна грабіжнику - це ******* геніальне рішення.
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02.12.2024 09:51
+34
Аляску передай. Тимчасово.
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02.12.2024 09:46
+21
Цинічна труслива потвора! Плесінь! Мразь!
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02.12.2024 09:51
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Аляску передай. Тимчасово.
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02.12.2024 09:46 Ответить
А що він має до Аляски? Він норвежець.
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02.12.2024 09:57 Ответить
На США хтось напав? На США ніхто не зможе відкрито напасти,окрім прибульців.
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02.12.2024 10:05 Ответить
А хтось пробував??
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02.12.2024 12:46 Ответить
Японія. Чим це для неї закінчилося всі знають
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02.12.2024 12:56 Ответить
Японія напала на Гавайські острови, а не на Каліфорнію. Це не те.
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03.12.2024 06:43 Ответить
І в Японії не було ЯЗ.
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03.12.2024 06:49 Ответить
Є історичний факт нападу Японії на США в 1941 році. Все
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03.12.2024 07:44 Ответить
З таким підходом, скоро Норвегія віддасть росіянщині Шпіцберген.
Назавжди.
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02.12.2024 11:36 Ответить
Скоро ви усі відмовитись від життя! Тимчасово.......
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02.12.2024 09:48 Ответить
тимчасова передача награбованого майна грабіжнику - це ******* геніальне рішення.
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02.12.2024 09:51 Ответить
Ваш варіант? Просто цікаво
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02.12.2024 11:20 Ответить
******* важко здогадатись, але спробую - їх тільки два, або віддавать, або не віддавать.
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02.12.2024 13:13 Ответить
варіант не віддавать вже не стоїть, як я бачу.
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03.12.2024 00:35 Ответить
історія не враховує бачення короткозорих.
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03.12.2024 02:20 Ответить
Нє, або вам забирать, або заморожувати.
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03.12.2024 13:45 Ответить
заморожувати не варіант. Он німці своїх через півсторічччя розморозити не можуть.
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03.12.2024 17:05 Ответить
Так ви завтра з маккартні чимчикуєте розморожувати?
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04.12.2024 23:44 Ответить
я ж вам сказав - розморожувати приходьте через півстоліття. Якщо повезе, то через 28 років, як у німців. Знов таки, якщо доживете.
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05.12.2024 00:46 Ответить
Цинічна труслива потвора! Плесінь! Мразь!
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02.12.2024 09:51 Ответить
Нет ничего более постоянного, чем временное ...
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02.12.2024 09:51 Ответить
Сказав ухилянт, якому тцкшники не такі.
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03.12.2024 13:47 Ответить
Я не ухылянт, у мене бронь
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03.12.2024 13:49 Ответить
То вам 65 років, то бронь. Не вірю. Бронь за те, що цілими днями на сайті.
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04.12.2024 23:42 Ответить
замість того щоб душити кацапію всіма способами вона нас розбавляють
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02.12.2024 09:52 Ответить
Західні політики навчилися наварнякати купу слів - і нічого при тому не сказати - типу - завтра може буде вітер, а може й дощ, але це не обов'язково означає, що воно так само і буде, як можна собі уявити станом на сьогоднішній вечір....
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02.12.2024 09:52 Ответить
Це не захід навчився, це кожний політик-дипломат так вміє.
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02.12.2024 10:02 Ответить
Тупо ганьба.
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02.12.2024 09:53 Ответить
Тут вот в чем проблема: все хотят кардоны 91 года, но воевать почему-то за них пусть будет кто-та другой .
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02.12.2024 09:53 Ответить
До того ж, воювати за кордони 1991 року доведеться з... Молдовою.
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02.12.2024 09:59 Ответить
А на цензорі які всі грізні.Би вже молодими хлопцями розкидалися,але не самим йти.
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02.12.2024 10:07 Ответить
Серйозно? Це йому )(уйло сказало? Нехай з Шольцем поговорить про наміри плюгавого.
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02.12.2024 09:55 Ответить
Ще один здувся.
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02.12.2024 09:56 Ответить
Дякуємо за шашлики і дороги, зелена потворо!
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02.12.2024 09:58 Ответить
Столтенберг вважає, що тимчасова поступка Україною території Росії є варіантом для досягнення швидкого завершення війни.

Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Крим скільки вже тимчасово окупований? Це буде другий будапештський меморандум...
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02.12.2024 09:58 Ответить
А скільки Карабах був окупований кацапами і вірменами?
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02.12.2024 10:01 Ответить
А у нас є такий потужний союзник як Туреччина?
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02.12.2024 10:04 Ответить
А це робота дипломатів, яких в нас нема. Лише попрошайки та замовите бидло.
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02.12.2024 10:09 Ответить
Буде як з Кримом. Мрії, мрії, вологі мрії...
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02.12.2024 10:46 Ответить
А колись казав, про захист кожного дюйма території НАТО, а тепер в принципі можна і декілька країн "тимчасово" віддати. Ну щоб віни не було...
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02.12.2024 09:59 Ответить
Україна не територія НАТО.
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02.12.2024 10:00 Ответить
Так. Але то питання часу коли вони будуть так само свої території віддавати.
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02.12.2024 10:01 Ответить
Країн НАТО він не віддає.
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02.12.2024 10:00 Ответить
Питання часу тільки із такою риторикою. Вже всі побачили немічність альянсу. Історія початку 2СВ нічому їх не вчить.
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02.12.2024 10:02 Ответить
Ні. Ми не згодні. Тільки кава в Криму!
Я, хоч і народжений не для війни, більше не ховатимусь від ТЦК, сам іду до військомату. Хто зі мною?!
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02.12.2024 10:02 Ответить
Дядю, ви що, дурак?!
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02.12.2024 10:05 Ответить
Та можна вже не питати.
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03.12.2024 03:52 Ответить
А тимчасово це скільки? 100 років, 500 років чи поки існуватиме Засрашка?
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02.12.2024 10:13 Ответить
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02.12.2024 14:41 Ответить
Це мені нагадує фільм " Зелений фургон". Коли місцеві "менти" робили облаву на самогонщиків, конфісковували їхній шмурдяк, а потім віддавали це пойло власникам во временное пользованіє
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02.12.2024 10:13 Ответить
А може замість Украіни ***** віддадуть Угорщину та Словаччину? Там же ******* *****!
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02.12.2024 10:16 Ответить
Ще один будерброд-небудерброд? Що значить тимчасова передача?
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02.12.2024 10:20 Ответить
Багато слів ні про що. Власне, як й завжди.
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02.12.2024 10:23 Ответить
Брехун. Він прекрасно знає що навіть якщо війна припиниться, в НАТО ніколи не приймуть країну де абсолютно в будь-який момент може початися війна. На це був розрахунок путлера. Тому що Україна в НАТО це останній кіл в серці тисячолітньої варварської монгольської Орди.
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02.12.2024 10:26 Ответить
Крим вже віддавали і що? Нова війна. Далі так само буде
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02.12.2024 10:31 Ответить
Кацапи аплодують таким заявам !
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02.12.2024 10:36 Ответить
Хоча і у відставці,а довбойоб унікальний! Передай свою жінку у тимчасове користування сусідам по вулиці.
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02.12.2024 10:41 Ответить
Сцикло безхребетне-пнх!!!! Злив України у дії....Дружину свою віддай сусіду тимчасово!!!
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02.12.2024 10:48 Ответить
Млять! Само по себе прекращение огня означает, что Расия продолжает контролировать оккупированные территории. Чего непонятного?
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02.12.2024 11:02 Ответить
Проблема в том что наша власть максимально коррумпированная. В случае перемирия сразу начнет разрушать и грабить армию .И мы не будем готовы забрать свое когда ***** сдохнет. С другой стороны только сейчас на рашке начинаются экономические проблемы от санкций :Высокая инфляции ,учетная ставка -в следствии чего останавливаются производства и падение рубля
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02.12.2024 11:17 Ответить
Перш ніж.таке.пропонувати, треба швидко без слів і анонсів прийняти Україну в НАТО І ЄС! А також негайно поставити все ************ озброєння в Україну і закрити військовим щитом небо над нами.
А також нешайно взяти в тотальну облогу росію такими санкціями щоб і миша в рашку не проскочила, а звідти і тарган не виліз.
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02.12.2024 11:41 Ответить
Від колишнього керівника найбільшої військової організації, яка не відправила жодного військового на нашу війну, чути таке огидно.
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02.12.2024 12:25 Ответить
Цікаво він так і ходить в памперсах чи вже зняв? Думаю, що ходить, оскільки видати таку @уйню можна лише тоді, коли тебе жме памперс.
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02.12.2024 12:46 Ответить
Тимчасова???????????????????????????? А ха ха... Наступний дарунок Європи та США опісля Криму... Це відповідь на звільнення Залужного і наступу на курщину, де були тільки строковики ( строковиками не збиралися ж окуповувати орки Сумщину??? В укріпроайони на Донбасі ніхто не вкладав кошти... окупанти швидко пруть, найшвидше на 3-ьому році війни...
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02.12.2024 12:54 Ответить
І чому поступка територіями має принести мир? Скоріше навпаки - поступились п'ятьма областями, поступимось і десятком.
Це скоріше схоже на купівлю безпеки для Заходу за рахунок українських територій. Тому і в НАТО нас не поспішають брати, в розрахунку на те, що росія застрягне у чергових війнах в Україні на десятиліття.
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02.12.2024 14:05 Ответить
Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Той хто це забуває - тоне ...
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02.12.2024 14:47 Ответить
оце екс керівник НАТО показує,, силу,,
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02.12.2024 19:27 Ответить
 
 