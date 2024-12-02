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Тимчасова передача окупованої території України Росії є варіантом швидкого припинення війни, - Столтенберг

Столтенберг про територіальні поступки України

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що тимчасова поступка Україною території Росії є варіантом для досягнення швидкого завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди", - заявив Столтенберг.

Та додав, що українській владі важливо отримати гарантії безпеки в обмін на тимчасову передачу території. Це може бути членство в НАТО, але є також "інші способи озброїти та підтримати українців".

Столтенберг підтримав вимогу Зеленського не віддавати Росії жодних територій у разі припинення вогню, але вважає, що наразі це малоймовірно з огляду на військову ситуацію в Україні:

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі ця лінія повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це не обов'язково реалістично в найближчому майбутньому", - сказав ексгенсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення і це має стати уроком на майбутнє для усіх партнерів по НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про удари ЗСУ західною зброєю по РФ: Україна має право на захист

Автор: 

Україна (5867) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+37
тимчасова передача награбованого майна грабіжнику - це ******* геніальне рішення.
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02.12.2024 09:51
+34
Аляску передай. Тимчасово.
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02.12.2024 09:46
+21
Цинічна труслива потвора! Плесінь! Мразь!
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02.12.2024 09:51
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Аляску передай. Тимчасово.
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02.12.2024 09:46 Відповісти
А що він має до Аляски? Він норвежець.
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02.12.2024 09:57 Відповісти
На США хтось напав? На США ніхто не зможе відкрито напасти,окрім прибульців.
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02.12.2024 10:05 Відповісти
А хтось пробував??
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02.12.2024 12:46 Відповісти
Японія. Чим це для неї закінчилося всі знають
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02.12.2024 12:56 Відповісти
Японія напала на Гавайські острови, а не на Каліфорнію. Це не те.
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03.12.2024 06:43 Відповісти
І в Японії не було ЯЗ.
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03.12.2024 06:49 Відповісти
Є історичний факт нападу Японії на США в 1941 році. Все
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03.12.2024 07:44 Відповісти
З таким підходом, скоро Норвегія віддасть росіянщині Шпіцберген.
Назавжди.
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02.12.2024 11:36 Відповісти
Скоро ви усі відмовитись від життя! Тимчасово.......
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02.12.2024 09:48 Відповісти
тимчасова передача награбованого майна грабіжнику - це ******* геніальне рішення.
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02.12.2024 09:51 Відповісти
Ваш варіант? Просто цікаво
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02.12.2024 11:20 Відповісти
******* важко здогадатись, але спробую - їх тільки два, або віддавать, або не віддавать.
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02.12.2024 13:13 Відповісти
варіант не віддавать вже не стоїть, як я бачу.
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03.12.2024 00:35 Відповісти
історія не враховує бачення короткозорих.
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03.12.2024 02:20 Відповісти
Нє, або вам забирать, або заморожувати.
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03.12.2024 13:45 Відповісти
заморожувати не варіант. Он німці своїх через півсторічччя розморозити не можуть.
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03.12.2024 17:05 Відповісти
Так ви завтра з маккартні чимчикуєте розморожувати?
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04.12.2024 23:44 Відповісти
я ж вам сказав - розморожувати приходьте через півстоліття. Якщо повезе, то через 28 років, як у німців. Знов таки, якщо доживете.
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05.12.2024 00:46 Відповісти
Цинічна труслива потвора! Плесінь! Мразь!
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02.12.2024 09:51 Відповісти
Нет ничего более постоянного, чем временное ...
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02.12.2024 09:51 Відповісти
Сказав ухилянт, якому тцкшники не такі.
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03.12.2024 13:47 Відповісти
Я не ухылянт, у мене бронь
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03.12.2024 13:49 Відповісти
То вам 65 років, то бронь. Не вірю. Бронь за те, що цілими днями на сайті.
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04.12.2024 23:42 Відповісти
замість того щоб душити кацапію всіма способами вона нас розбавляють
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02.12.2024 09:52 Відповісти
Західні політики навчилися наварнякати купу слів - і нічого при тому не сказати - типу - завтра може буде вітер, а може й дощ, але це не обов'язково означає, що воно так само і буде, як можна собі уявити станом на сьогоднішній вечір....
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02.12.2024 09:52 Відповісти
Це не захід навчився, це кожний політик-дипломат так вміє.
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02.12.2024 10:02 Відповісти
Тупо ганьба.
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02.12.2024 09:53 Відповісти
Тут вот в чем проблема: все хотят кардоны 91 года, но воевать почему-то за них пусть будет кто-та другой .
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02.12.2024 09:53 Відповісти
До того ж, воювати за кордони 1991 року доведеться з... Молдовою.
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02.12.2024 09:59 Відповісти
А на цензорі які всі грізні.Би вже молодими хлопцями розкидалися,але не самим йти.
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02.12.2024 10:07 Відповісти
Серйозно? Це йому )(уйло сказало? Нехай з Шольцем поговорить про наміри плюгавого.
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02.12.2024 09:55 Відповісти
Ще один здувся.
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02.12.2024 09:56 Відповісти
Дякуємо за шашлики і дороги, зелена потворо!
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02.12.2024 09:58 Відповісти
Столтенберг вважає, що тимчасова поступка Україною території Росії є варіантом для досягнення швидкого завершення війни.

Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Крим скільки вже тимчасово окупований? Це буде другий будапештський меморандум...
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02.12.2024 09:58 Відповісти
А скільки Карабах був окупований кацапами і вірменами?
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02.12.2024 10:01 Відповісти
А у нас є такий потужний союзник як Туреччина?
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02.12.2024 10:04 Відповісти
А це робота дипломатів, яких в нас нема. Лише попрошайки та замовите бидло.
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02.12.2024 10:09 Відповісти
Буде як з Кримом. Мрії, мрії, вологі мрії...
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02.12.2024 10:46 Відповісти
А колись казав, про захист кожного дюйма території НАТО, а тепер в принципі можна і декілька країн "тимчасово" віддати. Ну щоб віни не було...
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02.12.2024 09:59 Відповісти
Україна не територія НАТО.
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02.12.2024 10:00 Відповісти
Так. Але то питання часу коли вони будуть так само свої території віддавати.
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02.12.2024 10:01 Відповісти
Країн НАТО він не віддає.
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02.12.2024 10:00 Відповісти
Питання часу тільки із такою риторикою. Вже всі побачили немічність альянсу. Історія початку 2СВ нічому їх не вчить.
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02.12.2024 10:02 Відповісти
Ні. Ми не згодні. Тільки кава в Криму!
Я, хоч і народжений не для війни, більше не ховатимусь від ТЦК, сам іду до військомату. Хто зі мною?!
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02.12.2024 10:02 Відповісти
Дядю, ви що, дурак?!
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02.12.2024 10:05 Відповісти
Та можна вже не питати.
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03.12.2024 03:52 Відповісти
А тимчасово це скільки? 100 років, 500 років чи поки існуватиме Засрашка?
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02.12.2024 10:13 Відповісти
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02.12.2024 14:41 Відповісти
Це мені нагадує фільм " Зелений фургон". Коли місцеві "менти" робили облаву на самогонщиків, конфісковували їхній шмурдяк, а потім віддавали це пойло власникам во временное пользованіє
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02.12.2024 10:13 Відповісти
А може замість Украіни ***** віддадуть Угорщину та Словаччину? Там же ******* *****!
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02.12.2024 10:16 Відповісти
Ще один будерброд-небудерброд? Що значить тимчасова передача?
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02.12.2024 10:20 Відповісти
Багато слів ні про що. Власне, як й завжди.
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02.12.2024 10:23 Відповісти
Брехун. Він прекрасно знає що навіть якщо війна припиниться, в НАТО ніколи не приймуть країну де абсолютно в будь-який момент може початися війна. На це був розрахунок путлера. Тому що Україна в НАТО це останній кіл в серці тисячолітньої варварської монгольської Орди.
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02.12.2024 10:26 Відповісти
Крим вже віддавали і що? Нова війна. Далі так само буде
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02.12.2024 10:31 Відповісти
Кацапи аплодують таким заявам !
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02.12.2024 10:36 Відповісти
Хоча і у відставці,а довбойоб унікальний! Передай свою жінку у тимчасове користування сусідам по вулиці.
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02.12.2024 10:41 Відповісти
Сцикло безхребетне-пнх!!!! Злив України у дії....Дружину свою віддай сусіду тимчасово!!!
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02.12.2024 10:48 Відповісти
Млять! Само по себе прекращение огня означает, что Расия продолжает контролировать оккупированные территории. Чего непонятного?
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02.12.2024 11:02 Відповісти
Проблема в том что наша власть максимально коррумпированная. В случае перемирия сразу начнет разрушать и грабить армию .И мы не будем готовы забрать свое когда ***** сдохнет. С другой стороны только сейчас на рашке начинаются экономические проблемы от санкций :Высокая инфляции ,учетная ставка -в следствии чего останавливаются производства и падение рубля
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02.12.2024 11:17 Відповісти
Перш ніж.таке.пропонувати, треба швидко без слів і анонсів прийняти Україну в НАТО І ЄС! А також негайно поставити все ************ озброєння в Україну і закрити військовим щитом небо над нами.
А також нешайно взяти в тотальну облогу росію такими санкціями щоб і миша в рашку не проскочила, а звідти і тарган не виліз.
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02.12.2024 11:41 Відповісти
Від колишнього керівника найбільшої військової організації, яка не відправила жодного військового на нашу війну, чути таке огидно.
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02.12.2024 12:25 Відповісти
Цікаво він так і ходить в памперсах чи вже зняв? Думаю, що ходить, оскільки видати таку @уйню можна лише тоді, коли тебе жме памперс.
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02.12.2024 12:46 Відповісти
Тимчасова???????????????????????????? А ха ха... Наступний дарунок Європи та США опісля Криму... Це відповідь на звільнення Залужного і наступу на курщину, де були тільки строковики ( строковиками не збиралися ж окуповувати орки Сумщину??? В укріпроайони на Донбасі ніхто не вкладав кошти... окупанти швидко пруть, найшвидше на 3-ьому році війни...
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02.12.2024 12:54 Відповісти
І чому поступка територіями має принести мир? Скоріше навпаки - поступились п'ятьма областями, поступимось і десятком.
Це скоріше схоже на купівлю безпеки для Заходу за рахунок українських територій. Тому і в НАТО нас не поспішають брати, в розрахунку на те, що росія застрягне у чергових війнах в Україні на десятиліття.
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02.12.2024 14:05 Відповісти
Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Той хто це забуває - тоне ...
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02.12.2024 14:47 Відповісти
оце екс керівник НАТО показує,, силу,,
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02.12.2024 19:27 Відповісти
 
 