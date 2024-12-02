Тимчасова передача окупованої території України Росії є варіантом швидкого припинення війни, - Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що тимчасова поступка Україною території Росії є варіантом для досягнення швидкого завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди", - заявив Столтенберг.

Та додав, що українській владі важливо отримати гарантії безпеки в обмін на тимчасову передачу території. Це може бути членство в НАТО, але є також "інші способи озброїти та підтримати українців".

Столтенберг підтримав вимогу Зеленського не віддавати Росії жодних територій у разі припинення вогню, але вважає, що наразі це малоймовірно з огляду на військову ситуацію в Україні:

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі ця лінія повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це не обов'язково реалістично в найближчому майбутньому", - сказав ексгенсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення і це має стати уроком на майбутнє для усіх партнерів по НАТО.

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