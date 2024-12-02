На этой неделе "слуги" собираются дважды "намахать" МВФ и один раз ЕС, - Шабунин

Нардепы "Слуги народа" на этой неделе собираются принять ряд решений, которые нарушат договоренности с МВФ и ЕС.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой парламентской неделе "слуги" собираются дважды намахать МВФ и один раз ЕС (а значит влупить по Западной помощи для Украины)

1) Вместо полностью убить "правки Лозового" - оставляют ключевую схему отмазывания ТОПкорумпантов - именно ту, которой Офис Ермака отмазал Татарова. (детали в видео в комментариях)

2) Вместо создать независимый Высший админсуд - пробуют реинкарнировать ОАСК - нивелируя роль международников при избрании судей.

3) Вместо восстановить ранее убитую Радой конфискацию имущества ТОПкорумпантов (по сделкам) - валят журналистов-расследователей и их источники. 8 лет тюрьмы за информацию из реестров о пересечении чиновниками границы и роскошное имущество", - рассказал он.

Читайте: "Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин

По словам Шабунина, первые два пункта являются требованиями МВФ, а третий - Евросоюза.

"Наша власть согласовала с партнерами, а потом их показательно бросает... Коллаборантская часть ОП делает все, чтобы помочь врагу подорвать Западную помощь Украине. Надо признать - они выбрали для этого идеальный момент", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин