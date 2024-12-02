РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6728 посетителей онлайн
Новости
6 052 28

На этой неделе "слуги" собираются дважды "намахать" МВФ и один раз ЕС, - Шабунин

Слуги народу хочуть обманути МВФ та ЄС

Нардепы "Слуги народа" на этой неделе собираются принять ряд решений, которые нарушат договоренности с МВФ и ЕС.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой парламентской неделе "слуги" собираются дважды намахать МВФ и один раз ЕС (а значит влупить по Западной помощи для Украины)

1) Вместо полностью убить "правки Лозового" - оставляют ключевую схему отмазывания ТОПкорумпантов - именно ту, которой Офис Ермака отмазал Татарова. (детали в видео в комментариях)

2) Вместо создать независимый Высший админсуд - пробуют реинкарнировать ОАСК - нивелируя роль международников при избрании судей.

3) Вместо восстановить ранее убитую Радой конфискацию имущества ТОПкорумпантов (по сделкам) - валят журналистов-расследователей и их источники. 8 лет тюрьмы за информацию из реестров о пересечении чиновниками границы и роскошное имущество", - рассказал он.

Читайте: "Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин

По словам Шабунина, первые два пункта являются требованиями МВФ, а третий - Евросоюза.

"Наша власть согласовала с партнерами, а потом их показательно бросает... Коллаборантская часть ОП делает все, чтобы помочь врагу подорвать Западную помощь Украине. Надо признать - они выбрали для этого идеальный момент", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин

Слуги народу хочуть обманути МВФ та ЄС

Автор: 

ВР (29244) Шабунин Виталий (535)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
заіпала ця зелена наволоч. плять як дістали ті 73% бараноїдів
показать весь комментарий
02.12.2024 09:54
+15
Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні.

Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
показать весь комментарий
02.12.2024 09:58
+12
Те що при владі вороги, це давно всім відомо. Питання, що з цим робити українцям? ЗЄ-гидота сама від влади не піде..
показать весь комментарий
02.12.2024 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.12.2024 09:50 Ответить
заіпала ця зелена наволоч. плять як дістали ті 73% бараноїдів
показать весь комментарий
02.12.2024 09:54 Ответить
А не сам, цей борцун, привів зеленоморду бидлоту до влади? Бачили очі...... тепер жри не обляпайся, 3,14дрило
показать весь комментарий
02.12.2024 11:04 Ответить
ти 3,14рило жери свою злену біомасу і не пер ди
показать весь комментарий
02.12.2024 11:53 Ответить
А як стало так що 73% проголосували проти інших, бо надіялись на краще. Зараз зрозуміли, що до чого, но пока немає достойного кандидату
показать весь комментарий
02.12.2024 11:12 Ответить
Більшість з цих 73% обожнювачі простих рішень, тому ніхріна вони не зрозуміли. Для них зрозумілі тільки прості гасла на кшталт землю крістьянам, фабрики робочим, розкулачити, забрати-поділити, мені всі винні і хто це пообіцяє, за того і проголосую, а контролювати потім цього обранця я не знаю як, бо маю тільки одну звивину і ту на сраці ...
показать весь комментарий
02.12.2024 11:21 Ответить
З этих 73% баранов,так и осталось 70%,упоротые как путинососы,доказать что то не реально.
показать весь комментарий
02.12.2024 12:32 Ответить
Потім питають звідки у людей ненавість та жорстокість до влади і поплічників!
показать весь комментарий
02.12.2024 14:20 Ответить
«Диктаторські закони» в річницю Майдану - це ще один тонкий натяк хто зараз при владі.
показать весь комментарий
02.12.2024 09:58 Ответить
Хто досі не зрозумів, яку тварину обрали в 19-му, вже не зрозуміє. Це інтелетуальні інваліди 1 групи. Їх треба просто обмежити в правах. Давати право вибору таким інвалідам все одно, що сліпому давати права на керування автомобілем. Навіть гірше, бо сліпий знає, що він сліпий, а дурень не знає, що він дурень, бо він дурень.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:11 Ответить
Є персонажі, які не зрозуміли яку дурницю зробили в 2019, а є такі що тупо не хочуть визнавати помилки, аби не здаватися йолопами. І ці люди - золотий скарб для диктаторів і пройдисвітів.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:18 Ответить
І як ти це плануєш зробити їх 73% і при такому ставленні до них, вони будуть обирати, того кого забажають, а ти знов нити на форумі. Да, люди помилково обрали не ту людину, так більшість з них це вже зрозуміла. А голосувати при такому підході вони знов будуть за свою кандидатуру
показать весь комментарий
02.12.2024 11:09 Ответить
Більшість зрозуміла, що Зеля кудись не туди веде і тому виберуть єрмака. Нічого путнього в голову не приходить, окрім геноциду дебілів.
показать весь комментарий
02.12.2024 11:29 Ответить
Нажаль їх більшість. Тому в правах скоріше обмежать тих хто здатен аналізувати. А бидло просто куплять тисячею, пропагандою, ще якоюсь маячнею, але все одно більшість буде обирати мразєй. Причому навіть в цілком демократичний спосіб. Ця країна згнила почністю (((
Причому більшість мислячих і активних пішла на фронт ше в 22-му і їх поступово всіх тихо винищать. А противсіхи-ухилянти остануться і будуть обирати наступного гідранта. Або і не будуть. Бо навіть на майдан вже буде вийти нікому, бо - читай вище.
показать весь комментарий
02.12.2024 11:16 Ответить
На Майдане не было 73% населения украинцев,процентов 50 были против,они и проголосовали за зелену гидоту,плюс некоторые по приколу,только не Порошенко и тп,а такие никогда не признают свою вину,тк большенство из них за рашку.. и до сих пор винят во всех бедах Порошенка
показать весь комментарий
02.12.2024 12:36 Ответить
Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні.

Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
показать весь комментарий
02.12.2024 09:58 Ответить
Те що при владі вороги, це давно всім відомо. Питання, що з цим робити українцям? ЗЄ-гидота сама від влади не піде..
показать весь комментарий
02.12.2024 10:12 Ответить
Шабунін слуга МВФ?
показать весь комментарий
02.12.2024 10:29 Ответить
Він слуга кількох господ і всі з них знищують Україну так само як ху...ло!
показать весь комментарий
02.12.2024 11:31 Ответить
Ці намахування МВФ відбувались за всіх влад і як бачимо до цього часу ті дають кредити, тому що їм всерівно.

Головне видати кредит та отримати бонуси за роботу, їм потрібна тільки видимість реформ щоб показати щось у звіті, а не самі реформи.

Наоборот краще, потім під нові реформи що мають змінити старі реформи, можна ще кредит дати і вже з більшою ставкою та більшими бонусами.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:41 Ответить
украсть ещё! это единственная цель зеленой блевотины
показать весь комментарий
02.12.2024 10:43 Ответить
Це не правда, в МВФ немає дурнів, як і в ЄС, там сидять адекватни люди, намахати вони можуть тільки нас, но потім їм це нагадають. Як ми так і на заході
показать весь комментарий
02.12.2024 11:01 Ответить
Хто на що вчився.
показать весь комментарий
02.12.2024 11:29 Ответить
Що влада, що оця грантівсь шобла й...обла мене бісять однаково. Ця спільнота криміналу, влади, грантоїдів - ******* мантікора, яка пожирає Україну цинічно і методично, без жодного жалю і з відвертою ненавистю до Українців, допомогаючі ху#лу!
показать весь комментарий
02.12.2024 11:29 Ответить
"ключову схему відмазування ТОПкорумпантів - саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова, деталі у відео в коментах"(с) - а де там в інфі ці деталі?
показать весь комментарий
02.12.2024 11:39 Ответить
Шел пятый год борьбы Шабунина с Татаровым. Результаты на банковском счету.
показать весь комментарий
02.12.2024 13:11 Ответить
 
 