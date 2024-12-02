На этой неделе "слуги" собираются дважды "намахать" МВФ и один раз ЕС, - Шабунин
Нардепы "Слуги народа" на этой неделе собираются принять ряд решений, которые нарушат договоренности с МВФ и ЕС.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой парламентской неделе "слуги" собираются дважды намахать МВФ и один раз ЕС (а значит влупить по Западной помощи для Украины)
1) Вместо полностью убить "правки Лозового" - оставляют ключевую схему отмазывания ТОПкорумпантов - именно ту, которой Офис Ермака отмазал Татарова. (детали в видео в комментариях)
2) Вместо создать независимый Высший админсуд - пробуют реинкарнировать ОАСК - нивелируя роль международников при избрании судей.
3) Вместо восстановить ранее убитую Радой конфискацию имущества ТОПкорумпантов (по сделкам) - валят журналистов-расследователей и их источники. 8 лет тюрьмы за информацию из реестров о пересечении чиновниками границы и роскошное имущество", - рассказал он.
По словам Шабунина, первые два пункта являются требованиями МВФ, а третий - Евросоюза.
"Наша власть согласовала с партнерами, а потом их показательно бросает... Коллаборантская часть ОП делает все, чтобы помочь врагу подорвать Западную помощь Украине. Надо признать - они выбрали для этого идеальный момент", - подытожил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причому більшість мислячих і активних пішла на фронт ше в 22-му і їх поступово всіх тихо винищать. А противсіхи-ухилянти остануться і будуть обирати наступного гідранта. Або і не будуть. Бо навіть на майдан вже буде вийти нікому, бо - читай вище.
Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
Головне видати кредит та отримати бонуси за роботу, їм потрібна тільки видимість реформ щоб показати щось у звіті, а не самі реформи.
Наоборот краще, потім під нові реформи що мають змінити старі реформи, можна ще кредит дати і вже з більшою ставкою та більшими бонусами.