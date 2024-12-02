Цього тижня "слуги" збираються двічі "намахати" МВФ та один раз ЄС, - Шабунін
Нардепи "Слуги народу" цього тижня збираються ухвалити низку рішень, які порушать домовленості із МВФ та ЄС.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього парламентського тижня "слуги" збираються двічі намахати МВФ і один раз ЄС (а значить влупити по Західній допомозі для України)
1) Замість повністю вбити "правки Лозового" – лишають ключову схему відмазування ТОПкорумпантів – саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова. (деталі у відео в коментах)
2) Замість створити незалежний Вищий адмінсуд – пробують реінкарнувати ОАСК – нівелюючи роль міжнародників при обранні суддів.
3) Замість відновити раніше вбиту Радою конфіскацію майна ТОПкорумпантів (за угодами) – валять журналістів-розслідувачів та їхні джерела. 8 років тюрми за інформації з реєстрів про перетин можновладцями кордону та розкішне майно", - розповів він.
За словами Шабуніна, перші два пункти є вимогами МВФ, а третій - Євросоюзу.
"Наша влада погодила з партнерами, а потім їх показово кидає. ... Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні. Треба визнати – вони вибрали для цього ідеальний момент", - підсумував голова ЦПК.
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Причому більшість мислячих і активних пішла на фронт ше в 22-му і їх поступово всіх тихо винищать. А противсіхи-ухилянти остануться і будуть обирати наступного гідранта. Або і не будуть. Бо навіть на майдан вже буде вийти нікому, бо - читай вище.
Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
Головне видати кредит та отримати бонуси за роботу, їм потрібна тільки видимість реформ щоб показати щось у звіті, а не самі реформи.
Наоборот краще, потім під нові реформи що мають змінити старі реформи, можна ще кредит дати і вже з більшою ставкою та більшими бонусами.