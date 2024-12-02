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Цього тижня "слуги" збираються двічі "намахати" МВФ та один раз ЄС, - Шабунін

Слуги народу хочуть обманути МВФ та ЄС

Нардепи "Слуги народу" цього тижня збираються ухвалити низку рішень, які порушать домовленості із МВФ та ЄС.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього парламентського тижня "слуги" збираються двічі намахати МВФ і один раз ЄС (а значить влупити по Західній допомозі для України)

1) Замість повністю вбити "правки Лозового" – лишають ключову схему відмазування ТОПкорумпантів – саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова. (деталі у відео в коментах)

2) Замість створити незалежний Вищий адмінсуд – пробують реінкарнувати ОАСК – нівелюючи роль міжнародників при обранні суддів.

3) Замість відновити раніше вбиту Радою конфіскацію майна ТОПкорумпантів (за угодами) – валять журналістів-розслідувачів та їхні джерела. 8 років тюрми за інформації з реєстрів про перетин можновладцями кордону та розкішне майно", - розповів він.

Також читайте: "Слуги" Зеленського пробують кинути МВФ заради збереження "правок Лозового" і можливості відмазувати корупціонерів від тюрми, - Шабунін

За словами Шабуніна, перші два пункти є вимогами МВФ, а третій - Євросоюзу. 

"Наша влада погодила з партнерами, а потім їх показово кидає. ... Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні. Треба визнати – вони вибрали для цього ідеальний момент", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: "Слуги" хочуть ухвалити законопроєкт, який дозволить "доганяти" журналістів-розслідувачів, - Шабунін

Слуги народу хочуть обманути МВФ та ЄС

Автор: 

ВР (14943) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+15
заіпала ця зелена наволоч. плять як дістали ті 73% бараноїдів
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02.12.2024 09:54
+15
Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні.

Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
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02.12.2024 09:58
+12
Те що при владі вороги, це давно всім відомо. Питання, що з цим робити українцям? ЗЄ-гидота сама від влади не піде..
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02.12.2024 10:12
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02.12.2024 09:50 Відповісти
заіпала ця зелена наволоч. плять як дістали ті 73% бараноїдів
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02.12.2024 09:54 Відповісти
А не сам, цей борцун, привів зеленоморду бидлоту до влади? Бачили очі...... тепер жри не обляпайся, 3,14дрило
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02.12.2024 11:04 Відповісти
ти 3,14рило жери свою злену біомасу і не пер ди
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02.12.2024 11:53 Відповісти
А як стало так що 73% проголосували проти інших, бо надіялись на краще. Зараз зрозуміли, що до чого, но пока немає достойного кандидату
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02.12.2024 11:12 Відповісти
Більшість з цих 73% обожнювачі простих рішень, тому ніхріна вони не зрозуміли. Для них зрозумілі тільки прості гасла на кшталт землю крістьянам, фабрики робочим, розкулачити, забрати-поділити, мені всі винні і хто це пообіцяє, за того і проголосую, а контролювати потім цього обранця я не знаю як, бо маю тільки одну звивину і ту на сраці ...
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02.12.2024 11:21 Відповісти
З этих 73% баранов,так и осталось 70%,упоротые как путинососы,доказать что то не реально.
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02.12.2024 12:32 Відповісти
Потім питають звідки у людей ненавість та жорстокість до влади і поплічників!
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02.12.2024 14:20 Відповісти
«Диктаторські закони» в річницю Майдану - це ще один тонкий натяк хто зараз при владі.
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02.12.2024 09:58 Відповісти
Хто досі не зрозумів, яку тварину обрали в 19-му, вже не зрозуміє. Це інтелетуальні інваліди 1 групи. Їх треба просто обмежити в правах. Давати право вибору таким інвалідам все одно, що сліпому давати права на керування автомобілем. Навіть гірше, бо сліпий знає, що він сліпий, а дурень не знає, що він дурень, бо він дурень.
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02.12.2024 10:11 Відповісти
Є персонажі, які не зрозуміли яку дурницю зробили в 2019, а є такі що тупо не хочуть визнавати помилки, аби не здаватися йолопами. І ці люди - золотий скарб для диктаторів і пройдисвітів.
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02.12.2024 10:18 Відповісти
І як ти це плануєш зробити їх 73% і при такому ставленні до них, вони будуть обирати, того кого забажають, а ти знов нити на форумі. Да, люди помилково обрали не ту людину, так більшість з них це вже зрозуміла. А голосувати при такому підході вони знов будуть за свою кандидатуру
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02.12.2024 11:09 Відповісти
Більшість зрозуміла, що Зеля кудись не туди веде і тому виберуть єрмака. Нічого путнього в голову не приходить, окрім геноциду дебілів.
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02.12.2024 11:29 Відповісти
Нажаль їх більшість. Тому в правах скоріше обмежать тих хто здатен аналізувати. А бидло просто куплять тисячею, пропагандою, ще якоюсь маячнею, але все одно більшість буде обирати мразєй. Причому навіть в цілком демократичний спосіб. Ця країна згнила почністю (((
Причому більшість мислячих і активних пішла на фронт ше в 22-му і їх поступово всіх тихо винищать. А противсіхи-ухилянти остануться і будуть обирати наступного гідранта. Або і не будуть. Бо навіть на майдан вже буде вийти нікому, бо - читай вище.
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02.12.2024 11:16 Відповісти
На Майдане не было 73% населения украинцев,процентов 50 были против,они и проголосовали за зелену гидоту,плюс некоторые по приколу,только не Порошенко и тп,а такие никогда не признают свою вину,тк большенство из них за рашку.. и до сих пор винят во всех бедах Порошенка
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02.12.2024 12:36 Відповісти
Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні.

Так ніби у ОП є неколаборантська частина.
Зеленський з Єрмачком сумлінно виконують оманський план по здачі України.
Та й накрасти хочеться - а ці буржуї під ногами плутаются, щось вимагають...
Дали гроші - і мовчіть у тряпочку, так ніт...
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02.12.2024 09:58 Відповісти
Те що при владі вороги, це давно всім відомо. Питання, що з цим робити українцям? ЗЄ-гидота сама від влади не піде..
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02.12.2024 10:12 Відповісти
Шабунін слуга МВФ?
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02.12.2024 10:29 Відповісти
Він слуга кількох господ і всі з них знищують Україну так само як ху...ло!
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02.12.2024 11:31 Відповісти
Ці намахування МВФ відбувались за всіх влад і як бачимо до цього часу ті дають кредити, тому що їм всерівно.

Головне видати кредит та отримати бонуси за роботу, їм потрібна тільки видимість реформ щоб показати щось у звіті, а не самі реформи.

Наоборот краще, потім під нові реформи що мають змінити старі реформи, можна ще кредит дати і вже з більшою ставкою та більшими бонусами.
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02.12.2024 10:41 Відповісти
украсть ещё! это единственная цель зеленой блевотины
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02.12.2024 10:43 Відповісти
Це не правда, в МВФ немає дурнів, як і в ЄС, там сидять адекватни люди, намахати вони можуть тільки нас, но потім їм це нагадають. Як ми так і на заході
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02.12.2024 11:01 Відповісти
Хто на що вчився.
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02.12.2024 11:29 Відповісти
Що влада, що оця грантівсь шобла й...обла мене бісять однаково. Ця спільнота криміналу, влади, грантоїдів - ******* мантікора, яка пожирає Україну цинічно і методично, без жодного жалю і з відвертою ненавистю до Українців, допомогаючі ху#лу!
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02.12.2024 11:29 Відповісти
"ключову схему відмазування ТОПкорумпантів - саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова, деталі у відео в коментах"(с) - а де там в інфі ці деталі?
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02.12.2024 11:39 Відповісти
Шел пятый год борьбы Шабунина с Татаровым. Результаты на банковском счету.
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02.12.2024 13:11 Відповісти
 
 