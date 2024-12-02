Цього тижня "слуги" збираються двічі "намахати" МВФ та один раз ЄС, - Шабунін

Нардепи "Слуги народу" цього тижня збираються ухвалити низку рішень, які порушать домовленості із МВФ та ЄС.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього парламентського тижня "слуги" збираються двічі намахати МВФ і один раз ЄС (а значить влупити по Західній допомозі для України)

1) Замість повністю вбити "правки Лозового" – лишають ключову схему відмазування ТОПкорумпантів – саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова. (деталі у відео в коментах)

2) Замість створити незалежний Вищий адмінсуд – пробують реінкарнувати ОАСК – нівелюючи роль міжнародників при обранні суддів.

3) Замість відновити раніше вбиту Радою конфіскацію майна ТОПкорумпантів (за угодами) – валять журналістів-розслідувачів та їхні джерела. 8 років тюрми за інформації з реєстрів про перетин можновладцями кордону та розкішне майно", - розповів він.

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За словами Шабуніна, перші два пункти є вимогами МВФ, а третій - Євросоюзу.

"Наша влада погодила з партнерами, а потім їх показово кидає. ... Колаборантська частина ОП робить все, щоб допомогти ворогу підірвати Західну допомогу Україні. Треба визнати – вони вибрали для цього ідеальний момент", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: "Слуги" хочуть ухвалити законопроєкт, який дозволить "доганяти" журналістів-розслідувачів, - Шабунін