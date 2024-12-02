Женщина, пострадавшая от вражеской атаки 17 ноября в Кременчуге, скончалась в больнице

В больнице умерла женщина, которую ранило в результате падения обломков вражеской ракеты в Кременчуге 17 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"К сожалению, в больнице умерла женщина, которая получила ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району. Врачи до последнего боролись за жизнь потерпевшей. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Как рассказала директор больницы Оксана Корлякова журналистам "Кременчугского Телеграфа", все это время женщина находилась в реанимационном отделении больницы.

Напомним, утром 17 ноября россияне нанесли массированный удар по Украине. Мощные взрывы также прогремели в Кременчуге. Обломками ракеты была ранена 66-летняя женщина и повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелись 5 легковых автомобилей.

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