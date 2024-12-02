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Жінка, яка постраждала від ворожої атаки 17 листопада у Кременчуці, померла у лікарні

наслідки удару по Кременчуку

У лікарні померла жінка, яку поранило внаслідок падіння уламків ворожої ракети в Кременчуці 17 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району. Лікарі до останнього боролися за життя потерпілої. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла директорка лікарні Оксана Корлякова журналістам "Кременчуцького Телеграфа",  увесь цей час жінка перебувала у реанімаційному відділенні лікарні.

Нагадаємо, вранці 17 листопада росіяни завдали масованого удару по Україні. Потужні вибухи також пролунали у Кременчуці. Уламками ракети було поранено 66-річну жінку та пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів.

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