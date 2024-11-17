УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5156 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 564 12

Ворог атакував Полтавщину: важко поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Війська РФ зранку 17 листопада 2024 року завдали масованого удару по території України. Били по критичній інфраструктурі. Під ворожими ударами перебувала також Полтавщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.

"На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки БПЛА на промисловий об’єкт у Полтавській області: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

наслідки удару по Полтавщині
наслідки удару по Полтавщині

Як своєю чергою повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, ворог завдав ракетного удару по Кременчуку.

"Є постраждалі, знищені автівки та незначні руйнування конструкцій житлових будинків. З перших хвилин на місці події працюють усі служби міста. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося швидко загасити пожежу, яка виникла на місці падіння уламків", - інформує він.

За його словами, медики надають допомогу жінці, яка постраждала від падіння уламків, вигулюючи собаку.

"Вона вже перебуває під наглядом лікарів, і ми спільно робимо все можливе для її порятунку", - йдеться у повідомленні.

Міські служби оперативно оцінюють завдані пошкодження і незабаром розпочнуть відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим.

наслідки удару по Кременчуку
наслідки удару по Кременчуку
наслідки удару по Кременчуку

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.

Автор: 

обстріл (28435) Полтавська область (1105)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Шо б ви всі здохли свинособаки ******!!!!
показати весь коментар
17.11.2024 10:29
+2
иди ***** кацапская свиноматка водки нет иди проспись чучело
показати весь коментар
17.11.2024 11:19
+1
вонючка мы и так поняли что ты кацапка вонь идет как из болота
показати весь коментар
17.11.2024 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо б ви всі здохли свинособаки ******!!!!
показати весь коментар
17.11.2024 10:29 Відповісти
Нажаль від падіння збитої ракети нікуди не дітись..
показати весь коментар
17.11.2024 10:54 Відповісти
Так де ж Ваші розхвалені F-16, Patriot і ще багато всього, що дали партнери?! ДЕ!!!???
На хвилинку, в 2022 році один з "найвеличніших, наймогутніших, найнепереможних, найдалекоглядніших, найясновидячих воєнначальників всіх часів і народів", слуга народа "зе-боба-зеленський з "першою леді" Оленою Зеленською (серед простого люду - ленка-скумбрія) запевнили, що "... у расєє всже скоро ракети, снаряди, патрони закінчаться, і війна закінчиться сама-собою, а потім всі поїдемо на шашлики святкувати перемогу"!
Чи не так це було, га, шановні 73% виборців "слуг народа"?!
Це не черговий удар, а результат вибору 2019 року "мудрого наріду", який думав про свій кендюх та щоб пожрати, поржати, бабла зрубати на халяву. Ось тепер потрепаємо!!! Ржемо всі!!!
показати весь коментар
17.11.2024 11:04 Відповісти
В штатах потерпаєте?
показати весь коментар
17.11.2024 11:13 Відповісти
Ну, звичайно. А де ж шляхетним людям зі значними статками таке лихо перечекати.
Звичайно під крильцем у Джо Байдена!!! Та Дональд Трамп нам особисто інпонує.
Він бізнесмен. Вміє гроші заробляти, рахувати і розкидувати їх не буде. Зміцнить ядерну, космічну програму. Наведе лад на кордоні з Мексикою, придушить злочинність, зелю з леною-скумбрією поставить на місце і коліна. З Дональдом ми станемо ще могутнішими.
показати весь коментар
17.11.2024 11:18 Відповісти
иди ***** кацапская свиноматка водки нет иди проспись чучело
показати весь коментар
17.11.2024 11:19 Відповісти
Всім увага сюди!! Полізли кремлівські боти. Особливі прикмети - всі в лаптях і дуже смердять!!!
показати весь коментар
17.11.2024 11:22 Відповісти
вонючка мы и так поняли что ты кацапка вонь идет как из болота
показати весь коментар
17.11.2024 11:26 Відповісти
Так ти ж прямо з масквы, лапті хоч зніми. І бобу-зелю з оленою скумбрією з собою в маскву забирай. Це ж ваші люди! Бо пи*дець їм скоро тут зроблять!
показати весь коментар
17.11.2024 11:28 Відповісти
да вонючка прямо из москвы под полтавой пишу такие свиноматки как ты и голосовали за зеленых потвор а теперь вкючаете патриотов смокчи краще не отвлекайся чучундра
показати весь коментар
17.11.2024 12:00 Відповісти
Українську мову вчи, патріот сраний. З-під Полтави воно..
показати весь коментар
17.11.2024 12:50 Відповісти
воно тебя сделало из польши пишешь патриот
показати весь коментар
17.11.2024 14:39 Відповісти
 
 