Ворог атакував Полтавщину: важко поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Війська РФ зранку 17 листопада 2024 року завдали масованого удару по території України. Били по критичній інфраструктурі. Під ворожими ударами перебувала також Полтавщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.

"На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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Як своєю чергою повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, ворог завдав ракетного удару по Кременчуку.

"Є постраждалі, знищені автівки та незначні руйнування конструкцій житлових будинків. З перших хвилин на місці події працюють усі служби міста. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося швидко загасити пожежу, яка виникла на місці падіння уламків", - інформує він.

За його словами, медики надають допомогу жінці, яка постраждала від падіння уламків, вигулюючи собаку.

"Вона вже перебуває під наглядом лікарів, і ми спільно робимо все можливе для її порятунку", - йдеться у повідомленні.

Міські служби оперативно оцінюють завдані пошкодження і незабаром розпочнуть відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим.







Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.