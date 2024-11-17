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Враг атаковал Полтавщину: тяжело ранен человек, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Войска РФ утром 17 ноября 2024 года нанесли массированный удар по территории Украины. Били по критической инфраструктуре. Под вражескими ударами находилась также Полтавщина.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелись 5 легковых автомобилей. Пожарные уже ликвидировали пожар.

"К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии в больницу доставили человека, который получил травмы в результате обстрела", - говорится в сообщении.

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наслідки удару по Полтавщині
наслідки удару по Полтавщині

Как в свою очередь сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, враг нанес ракетный удар по Кременчугу.

"Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов. С первых минут на месте происшествия работают все службы города. Благодаря оперативной работе спасателей удалось быстро потушить пожар, который возник на месте падения обломков", - информирует он.

По его словам, медики оказывают помощь женщине, пострадавшей от падения обломков, выгуливая собаку.

"Она уже находится под наблюдением врачей, и мы вместе делаем все возможное для ее спасения", - говорится в сообщении.

Городские службы оперативно оценивают нанесенные повреждения и вскоре приступят к восстановительным работам, чтобы помочь пострадавшим.

наслідки удару по Кременчуку
наслідки удару по Кременчуку
наслідки удару по Кременчуку

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.

Автор: 

обстрел (27151) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+9
Шо б ви всі здохли свинособаки ******!!!!
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17.11.2024 10:29
+2
иди ***** кацапская свиноматка водки нет иди проспись чучело
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17.11.2024 11:19
+1
вонючка мы и так поняли что ты кацапка вонь идет как из болота
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17.11.2024 11:26
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Шо б ви всі здохли свинособаки ******!!!!
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17.11.2024 10:29 Ответить
Нажаль від падіння збитої ракети нікуди не дітись..
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17.11.2024 10:54 Ответить
Так де ж Ваші розхвалені F-16, Patriot і ще багато всього, що дали партнери?! ДЕ!!!???
На хвилинку, в 2022 році один з "найвеличніших, наймогутніших, найнепереможних, найдалекоглядніших, найясновидячих воєнначальників всіх часів і народів", слуга народа "зе-боба-зеленський з "першою леді" Оленою Зеленською (серед простого люду - ленка-скумбрія) запевнили, що "... у расєє всже скоро ракети, снаряди, патрони закінчаться, і війна закінчиться сама-собою, а потім всі поїдемо на шашлики святкувати перемогу"!
Чи не так це було, га, шановні 73% виборців "слуг народа"?!
Це не черговий удар, а результат вибору 2019 року "мудрого наріду", який думав про свій кендюх та щоб пожрати, поржати, бабла зрубати на халяву. Ось тепер потрепаємо!!! Ржемо всі!!!
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17.11.2024 11:04 Ответить
В штатах потерпаєте?
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17.11.2024 11:13 Ответить
Ну, звичайно. А де ж шляхетним людям зі значними статками таке лихо перечекати.
Звичайно під крильцем у Джо Байдена!!! Та Дональд Трамп нам особисто інпонує.
Він бізнесмен. Вміє гроші заробляти, рахувати і розкидувати їх не буде. Зміцнить ядерну, космічну програму. Наведе лад на кордоні з Мексикою, придушить злочинність, зелю з леною-скумбрією поставить на місце і коліна. З Дональдом ми станемо ще могутнішими.
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17.11.2024 11:18 Ответить
иди ***** кацапская свиноматка водки нет иди проспись чучело
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17.11.2024 11:19 Ответить
Всім увага сюди!! Полізли кремлівські боти. Особливі прикмети - всі в лаптях і дуже смердять!!!
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17.11.2024 11:22 Ответить
вонючка мы и так поняли что ты кацапка вонь идет как из болота
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17.11.2024 11:26 Ответить
Так ти ж прямо з масквы, лапті хоч зніми. І бобу-зелю з оленою скумбрією з собою в маскву забирай. Це ж ваші люди! Бо пи*дець їм скоро тут зроблять!
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17.11.2024 11:28 Ответить
да вонючка прямо из москвы под полтавой пишу такие свиноматки как ты и голосовали за зеленых потвор а теперь вкючаете патриотов смокчи краще не отвлекайся чучундра
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17.11.2024 12:00 Ответить
Українську мову вчи, патріот сраний. З-під Полтави воно..
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17.11.2024 12:50 Ответить
воно тебя сделало из польши пишешь патриот
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17.11.2024 14:39 Ответить
 
 