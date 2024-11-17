Враг атаковал Полтавщину: тяжело ранен человек, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Войска РФ утром 17 ноября 2024 года нанесли массированный удар по территории Украины. Били по критической инфраструктуре. Под вражескими ударами находилась также Полтавщина.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелись 5 легковых автомобилей. Пожарные уже ликвидировали пожар.

"К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии в больницу доставили человека, который получил травмы в результате обстрела", - говорится в сообщении.

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Как в свою очередь сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, враг нанес ракетный удар по Кременчугу.

"Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов. С первых минут на месте происшествия работают все службы города. Благодаря оперативной работе спасателей удалось быстро потушить пожар, который возник на месте падения обломков", - информирует он.

По его словам, медики оказывают помощь женщине, пострадавшей от падения обломков, выгуливая собаку.

"Она уже находится под наблюдением врачей, и мы вместе делаем все возможное для ее спасения", - говорится в сообщении.

Городские службы оперативно оценивают нанесенные повреждения и вскоре приступят к восстановительным работам, чтобы помочь пострадавшим.







Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.