Последствия атаки БПЛА на промышленный объект в Полтавской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

Ночью российский БПЛА атаковал промышленный объект на Полтавщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет. По состоянию на утро спасатели ликвидировали пожар.

Ранее в ОВА заявили, что оккупанты атаковали промышленный объект в Миргородском районе.

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