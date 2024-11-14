Последствия атаки БПЛА на промышленный объект в Полтавской области: возник пожар. ФОТОрепортаж
Ночью российский БПЛА атаковал промышленный объект на Полтавщине, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавших нет. По состоянию на утро спасатели ликвидировали пожар.
Ранее в ОВА заявили, что оккупанты атаковали промышленный объект в Миргородском районе.
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Геннадій #595788
показать весь комментарий14.11.2024 12:56 Ответить Мне нравится 3
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