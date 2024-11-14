РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4456 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 750 1

Последствия атаки БПЛА на промышленный объект в Полтавской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

Ночью российский БПЛА атаковал промышленный объект на Полтавщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет. По состоянию на утро спасатели ликвидировали пожар.

Ранее в ОВА заявили, что оккупанты атаковали промышленный объект в Миргородском районе.

Также читайте: Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки РФ на Полтавщину: виникла пожежа
Наслідки атаки РФ на Полтавщину: виникла пожежа
Наслідки атаки РФ на Полтавщину: виникла пожежа
Наслідки атаки РФ на Полтавщину: виникла пожежа
Наслідки атаки РФ на Полтавщину: виникла пожежа

Автор: 

обстрел (27151) пожар (5944) ГСЧС (4966) Полтавская область (1152)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана і повага вогнеборцям!
показать весь комментарий
14.11.2024 12:56 Ответить
 
 