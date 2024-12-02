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Двухнедельные учения НАТО начались в Эстонии

Військові навчання НАТО стартували в Естонії

Со 2 декабря в Эстонии стартовали военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета Postimees.

"Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями упражняются в выполнении поставленных задач", - отметил ответственный за проведение учений эстонский генерал-майор Индрек Сирель.

В маневрах примут участие около двух тысяч военнослужащих из самой Эстонии, а также США, Франции, Латвии и Великобритании. Основные действия развернутся в северной и северо-восточной частях страны.

Подразделения Блока отработают механизмы переброски в зону потенциального конфликта. Участники учений уделят особое внимание интеграции в союзную боевую группу для отражения угроз с моря, суши и воздуха.

Основные мероприятия учений продлятся со 2 по 15 декабря.

Напомним, с начала 2024 года почти 1500 украинских пограничников прошли пятинедельную программу подготовки Interflex в Великобритании.

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Автор: 

НАТО (9977) военные учения (3457) Эстония (1420)


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То може заразом на фінський залив, шоб два рази не ходити
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02.12.2024 13:14 Ответить
 
 