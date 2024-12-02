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Двотижневі навчання НАТО розпочались в Естонії

Військові навчання НАТО стартували в Естонії

З 2 грудня  в Естонії стартували військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила газета Postimees.

"Підрозділи Збройних сил Франції проведуть сухопутну та повітряну операції з перекидання сил до Естонії, після чого спільно з британськими та естонськими підрозділами вправляються у виконанні поставлених завдань", – зазначив відповідальний за проведення навчань естонський генерал-майор Індрек Сірель.

У маневрах братимуть участь близько двох тисяч військовослужбовців із самої Естонії, а також США, Франції, Латвії та Великої Британії. Основні дії розгорнуться у північній та північно-східній частинах країни. 

Підрозділи Блоку відпрацюють механізми перекидання до зони потенційного конфлікту. Учасники навчань приділять особливу увагу інтеграції до союзної бойової групи для відображення загроз з моря, суші та повітря.

Основні заходи навчань триватимуть з 2 до 15 грудня.

Нагадаємо,  від початку 2024 року майже 1500 українських прикордонників пройшли п’ятитижневу програму підготовки Interflex у Великій Британії.

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НАТО (6424) військові навчання (2775) Естонія (1600)


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То може заразом на фінський залив, шоб два рази не ходити
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02.12.2024 13:14 Відповісти
 
 