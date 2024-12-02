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Новости Война
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Кремль учит чиновников, как подать "победу" в войне для россиян, - росСМИ

Як подати перемогу росіянам: чому вчив Кремль чиновників

Администрация российского диктатора Путина на прошлой неделе провела семинар для вице-губернаторов РФ, на котором обсуждалась подготовка "образа победы" в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.

Источники одного из изданий рассказали, что Кремль исходит из того, что конец войны будет, к нему "надо быть готовыми".

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"Победные" результаты

Будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному. Поэтому, с точки зрения администрации Путина, надо ориентироваться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено достижением целей в войне и сохранением за Россией оккупированных территорий.

Работа с оккупантами, вернувшимися с войны

Также вице-губернаторам рассказали о важности работы с общественным мнением относительно военных, которые возвращаются из Украины. На семинаре в частности отмечалось, что "нужно постоянно держать в фокусе" вопрос реабилитации и трудоустройства военных, "чтобы они не присоединились к протестным движениям или криминалу". Один из рисков заключается в том, что в мирной жизни бывшим бойцам будет трудно найти те же зарплаты, что и на войне, поэтому надо думать над их поощрением и формированием уважительного отношения в обществе.

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Межнациональные конфликты

Кроме этого, обсуждалась работа с проблемными ситуациями и реагирование, в частности на межнациональные конфликты и рост антимигрантских настроений.

Для вице-губернаторов провели коммуникационную игру под названием "Гнев" - с симуляцией конфликта на национальной почве. Она была построена вокруг ситуации, похожей на ту, которая сложилась в октябре в поселке Коркино Челябинской области. Там произошли массовые беспорядки, спровоцированные убийством женщины. Местные жители на стихийном сходе объявили виновными в преступлении представителей цыганской диаспоры.

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Автор: 

путин владимир (31239) россия (95489)


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Топ комментарии
+16
Перемога чи не перемога - це залежить від того, що в сухому залишку. Якщо "заморозити" війну зараз на лінії фронту то картина не дуже: сухопутний коридор у Крим захопили; електрикою Крим забезпечений через найбільшу в Україні Запорізьку АЕС; воду в Крим подадуть; Донецьку, Луганську, частини Запорізької та Херсонської області відкусили - загалом 20-25 % території України відгризли. Може й не тотальна перемога - але від цього не легше. Тим більше, що це ще не кінець - наступ рашистів не зупинили, Курська область під питанням - так що кремлівські мерзотники можуть і викрутитися. А от нашим зеленим зрадникам за Чонгар, Гостомель, роззброєння країни і прочіє "подвиги" відповідати таки прийдеться. Один Чонгар чого вартий - якби не Зеленський із своїми посіпаками - то рашисти не змогли би так легко вийти з Криму і не було би ні Маріуполя, ні Херсону, ні десятків тисяч смертей...
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02.12.2024 14:04
+10
А немалая часть того которая захвачена - она уничтожена просто в кирпич и щебень. Кроме оголодавших бродячих собак там жизни нет. В планах Хутина выглядела победа совсем по другому. А если еще учесть какой ценой была победа достигнута - я не говорю о людях, хотя там помимо биомусора погибло достаточно много ценных кадров - как кадровых военных, так и умственно отсталых добровольцев, много мобилизованных - тоже не нобелевские лауреаты конечно, но для экономики и демографии они были нужны, и новых взять негде и неоткуда. В 22 году планировалось в итоге получить что то типа Беларуси а не лыныры-дыныры, чтобы страна формально сохраняла все аттрибуты независимости, сама решала свои финансовые проблемы - а вот все что способно было приносить прибыль - принадлежало бы россиянам. То что они захватили - по большому счету это чемодан без ручки, причем не просто чемодан - а чемодан Путина. Кое что они способны с этих территорий поиметь за счет сельского хозяйства, и только на тех территориях где не было боевых действий. Все остальное потребует астрономических действий для восстановления, которого как мы видим по примеру "свободных республик Бамбаса" - не будет. Так же рашка получает полноценную линию фронта, которую даже в случае прекращения огня и заморозки конфликта - нужно будет укреплять серьезной фортификацие и держать на линии кучу войск в укреплениях. А так же держать полицейский и фсбшный аппарат на оккупированных территориях.
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02.12.2024 14:09
+9
Скільки буде війна і як вона закінчиться - не залежить ні від мене, ні від тебе.
А від Зеленського - залежить.
Бо це чувирло зайняло місце справжнього Головнокомандувача і паскудить всюди, де може, аби розвалити обороноздатність країн. Так що покарання за Чонгар і за все "хороше" для Зеленського ще попереду.
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02.12.2024 14:15
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А шо там подавати? - п"ята частина Украіни захоплена
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02.12.2024 13:54 Ответить
В порівнянні з планами на 24.02.22. це не перемога.
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02.12.2024 14:01 Ответить
А немалая часть того которая захвачена - она уничтожена просто в кирпич и щебень. Кроме оголодавших бродячих собак там жизни нет. В планах Хутина выглядела победа совсем по другому. А если еще учесть какой ценой была победа достигнута - я не говорю о людях, хотя там помимо биомусора погибло достаточно много ценных кадров - как кадровых военных, так и умственно отсталых добровольцев, много мобилизованных - тоже не нобелевские лауреаты конечно, но для экономики и демографии они были нужны, и новых взять негде и неоткуда. В 22 году планировалось в итоге получить что то типа Беларуси а не лыныры-дыныры, чтобы страна формально сохраняла все аттрибуты независимости, сама решала свои финансовые проблемы - а вот все что способно было приносить прибыль - принадлежало бы россиянам. То что они захватили - по большому счету это чемодан без ручки, причем не просто чемодан - а чемодан Путина. Кое что они способны с этих территорий поиметь за счет сельского хозяйства, и только на тех территориях где не было боевых действий. Все остальное потребует астрономических действий для восстановления, которого как мы видим по примеру "свободных республик Бамбаса" - не будет. Так же рашка получает полноценную линию фронта, которую даже в случае прекращения огня и заморозки конфликта - нужно будет укреплять серьезной фортификацие и держать на линии кучу войск в укреплениях. А так же держать полицейский и фсбшный аппарат на оккупированных территориях.
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02.12.2024 14:09 Ответить
Щодо "чемодана без ручки" - це ти "в точку"...
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02.12.2024 14:18 Ответить
Там полно полезных ископаемых: угля, газа и т.д. А жизнь им и не нужна.
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02.12.2024 14:21 Ответить
В рашке полезных ископаемых столько что хватит на сотни если не тысячи лет. Угля у них море разливаное, причем уголь который можно добывать открытым способом - в карьере, что очень и очень дешево. И несмотря на это угольная отрасль у них в огромной жопе, шахтеры по нескольку месяцев зарплаты не получают и скоро опять будут касками на Красной площади стучать. Про газ вообще смешно - у рашки газа столько что они сами не знают куда его девать - добыча очень сильно превышает потребление, а на сторону продавать некому - разве что тянуть Силу Сибири-2 за свой счет и продавать Китаю ниже себестоимости. И так куда ни ткни. Единственное что там ценного для них это сельское хозяйство, но в деньгах это не так много. Много людей, особенно трудоспособного возрастат и молодежи оттуда уехали, остались люди не мобильные, пенсионеры, больные - их тоже нужно содержать. В общем изначальный план был совсем не такой.
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02.12.2024 14:28 Ответить
будто би на території рашки нема тих іскопаємих.. особливо вугілля (Кузбас, де видобувати його можна дешевим відкритим способом, а не лізти у шахти на глибину кілька кілометрів) і газу..
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02.12.2024 14:31 Ответить
Корисні копалини десь в сибіру , чи на донбасі - це величезна різниця !
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02.12.2024 15:00 Ответить
в чому? в транспортній логістиці? ну так зараз рашка продає свої корисні копалини не в Європу, а в Китай та Індію, тобто з Сибіру туди дешевше транспортувати. це щодо логістики. а тепер головне: собівартість видобутку тих копалин у Сибіру набагато дешевша, ніж на Донбасі, бо на Кузбасі вони залягають практично ззовні і не потрібно бурити глибоко вниз як на Донбасі. і найголовніше - доб достатися до тих корисних копалин на Донбасі потрібно тоді усю вартість "сво" порахувати... тобто собівартість тих корисних копалин буде навіть не золотою, а платиновою...
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02.12.2024 16:06 Ответить
Не буде ... Після припинення вогню захід , із задоволенням , буде купувати в кацапів наші природні ресурси !
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02.12.2024 18:26 Ответить
хм. може й так. буде видно.
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02.12.2024 21:21 Ответить
В Донецке закрыты ВСЕ шахты. И походу восстановлению не подлежат
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02.12.2024 15:06 Ответить
Перемога чи не перемога - це залежить від того, що в сухому залишку. Якщо "заморозити" війну зараз на лінії фронту то картина не дуже: сухопутний коридор у Крим захопили; електрикою Крим забезпечений через найбільшу в Україні Запорізьку АЕС; воду в Крим подадуть; Донецьку, Луганську, частини Запорізької та Херсонської області відкусили - загалом 20-25 % території України відгризли. Може й не тотальна перемога - але від цього не легше. Тим більше, що це ще не кінець - наступ рашистів не зупинили, Курська область під питанням - так що кремлівські мерзотники можуть і викрутитися. А от нашим зеленим зрадникам за Чонгар, Гостомель, роззброєння країни і прочіє "подвиги" відповідати таки прийдеться. Один Чонгар чого вартий - якби не Зеленський із своїми посіпаками - то рашисти не змогли би так легко вийти з Криму і не було би ні Маріуполя, ні Херсону, ні десятків тисяч смертей...
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02.12.2024 14:04 Ответить
Скільки буде війна і як вона закінчиться - не залежить ні від мене, ні від тебе.
А від Зеленського - залежить.
Бо це чувирло зайняло місце справжнього Головнокомандувача і паскудить всюди, де може, аби розвалити обороноздатність країн. Так що покарання за Чонгар і за все "хороше" для Зеленського ще попереду.
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02.12.2024 14:15 Ответить
Насчет ЗАЭС ты погорячился - никто ее не запустит.
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02.12.2024 14:10 Ответить
Якщо станеться "заморозка" і припиняться бойові дії на якийсь період - запустити ЗаЕС можна.
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02.12.2024 14:16 Ответить
Технически - да, но МАГАТэ на это не пойдет. Официально ЗАЭС принадлежит Украине
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02.12.2024 14:24 Ответить
Дискутувати на цю тему - то невдячна справа. Ніхто не знає. Але. Вочевидь, рашисти чхати хотіли на МАГАТЕ. Тим більше, що МАГАТЕ слідкує за безпекою, а не за тим, що кому належить. Нажаль, рашисти мають замкнутий цикл виробництва ядерної енергії, навіть іншим поставляють паливо і технології. Так що - запустять. А "захід" висловить дууууже глибоке занепокоєння.
З повагою.
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02.12.2024 14:31 Ответить
Батальон Азов був залишений в Маріуполі для його знищення... як в 14 році формувався Ілловайський котел... в більшості мало хто не вірив в те що батальони були загнані туди для знищення..Фаріон теж мала свою думку про це...
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02.12.2024 15:41 Ответить
А нашим семінари не на часі, бо треба побільше накрасти.
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02.12.2024 14:04 Ответить
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02.12.2024 14:07 Ответить
Не допоможе .
Кінець війни стане для паРаші кінцем взагалі . Все саме цікаве там тільки почнеться .
Розв'язавши війну проти України русачки купили собі - білет в один кінець .
Тепер навіть абсолютна перемога у війні з Україною , не гарантує рашці спокійного життя і подальшого існування . Бо за період війни - дуже багато різних інших проблем там загострилося . Швидко повернутися до мирного довоєнного життя - не вийде . Інерція війни продовжуватиметься ще довгі роки ,, і проблеми тільки наростатимуть .
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02.12.2024 14:12 Ответить
У них просто нет хороших вариантов в стратегической перспективе, просто затягивание активных боевых действий сулит жопу в ближайшем будущем.
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02.12.2024 14:32 Ответить
Все так .. Затягування війни - жопа в найближчому майбутньому , припинення війни - жопа у дещо віддаленному .
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02.12.2024 14:39 Ответить
Кацапи вже думають про кінець війни. А в нас думають? Працевлаштування ветеранів, допомога інвалідам, допомога сім'ям загиблих, психологічна допомога, не тільки військовим, а й цивільним? Відбудова країни? Подолання демографічної вже не кризи - кататсрофи? Хтось про це думає?
Чи судячи з дій зелених, вони думають тільки про одне - майбутні вибори?
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02.12.2024 14:38 Ответить
Не сумніваюсь, що подадуть для народонасєлєнія любу "пабєду"
,і будуть плясать і радоватса на красной площаді .
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02.12.2024 15:15 Ответить
Що царь скаже те раби будуть робити. так само ,як Сирії три рази виводив війська
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02.12.2024 15:18 Ответить
 
 