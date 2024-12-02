Кремль учит чиновников, как подать "победу" в войне для россиян, - росСМИ
Администрация российского диктатора Путина на прошлой неделе провела семинар для вице-губернаторов РФ, на котором обсуждалась подготовка "образа победы" в войне.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.
Источники одного из изданий рассказали, что Кремль исходит из того, что конец войны будет, к нему "надо быть готовыми".
"Победные" результаты
Будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному. Поэтому, с точки зрения администрации Путина, надо ориентироваться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено достижением целей в войне и сохранением за Россией оккупированных территорий.
Работа с оккупантами, вернувшимися с войны
Также вице-губернаторам рассказали о важности работы с общественным мнением относительно военных, которые возвращаются из Украины. На семинаре в частности отмечалось, что "нужно постоянно держать в фокусе" вопрос реабилитации и трудоустройства военных, "чтобы они не присоединились к протестным движениям или криминалу". Один из рисков заключается в том, что в мирной жизни бывшим бойцам будет трудно найти те же зарплаты, что и на войне, поэтому надо думать над их поощрением и формированием уважительного отношения в обществе.
Межнациональные конфликты
Кроме этого, обсуждалась работа с проблемными ситуациями и реагирование, в частности на межнациональные конфликты и рост антимигрантских настроений.
Для вице-губернаторов провели коммуникационную игру под названием "Гнев" - с симуляцией конфликта на национальной почве. Она была построена вокруг ситуации, похожей на ту, которая сложилась в октябре в поселке Коркино Челябинской области. Там произошли массовые беспорядки, спровоцированные убийством женщины. Местные жители на стихийном сходе объявили виновными в преступлении представителей цыганской диаспоры.
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А від Зеленського - залежить.
Бо це чувирло зайняло місце справжнього Головнокомандувача і паскудить всюди, де може, аби розвалити обороноздатність країн. Так що покарання за Чонгар і за все "хороше" для Зеленського ще попереду.
З повагою.
Кінець війни стане для паРаші кінцем взагалі . Все саме цікаве там тільки почнеться .
Розв'язавши війну проти України русачки купили собі - білет в один кінець .
Тепер навіть абсолютна перемога у війні з Україною , не гарантує рашці спокійного життя і подальшого існування . Бо за період війни - дуже багато різних інших проблем там загострилося . Швидко повернутися до мирного довоєнного життя - не вийде . Інерція війни продовжуватиметься ще довгі роки ,, і проблеми тільки наростатимуть .
Чи судячи з дій зелених, вони думають тільки про одне - майбутні вибори?
,і будуть плясать і радоватса на красной площаді .