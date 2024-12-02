Кремль учит чиновников, как подать "победу" в войне для россиян, - росСМИ

Администрация российского диктатора Путина на прошлой неделе провела семинар для вице-губернаторов РФ, на котором обсуждалась подготовка "образа победы" в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.

Источники одного из изданий рассказали, что Кремль исходит из того, что конец войны будет, к нему "надо быть готовыми".

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"Победные" результаты

Будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному. Поэтому, с точки зрения администрации Путина, надо ориентироваться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено достижением целей в войне и сохранением за Россией оккупированных территорий.

Работа с оккупантами, вернувшимися с войны

Также вице-губернаторам рассказали о важности работы с общественным мнением относительно военных, которые возвращаются из Украины. На семинаре в частности отмечалось, что "нужно постоянно держать в фокусе" вопрос реабилитации и трудоустройства военных, "чтобы они не присоединились к протестным движениям или криминалу". Один из рисков заключается в том, что в мирной жизни бывшим бойцам будет трудно найти те же зарплаты, что и на войне, поэтому надо думать над их поощрением и формированием уважительного отношения в обществе.

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Межнациональные конфликты

Кроме этого, обсуждалась работа с проблемными ситуациями и реагирование, в частности на межнациональные конфликты и рост антимигрантских настроений.

Для вице-губернаторов провели коммуникационную игру под названием "Гнев" - с симуляцией конфликта на национальной почве. Она была построена вокруг ситуации, похожей на ту, которая сложилась в октябре в поселке Коркино Челябинской области. Там произошли массовые беспорядки, спровоцированные убийством женщины. Местные жители на стихийном сходе объявили виновными в преступлении представителей цыганской диаспоры.

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