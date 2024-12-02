Кремль вчить чиновників, як подати "перемогу" у війні для росіян, - росЗМІ
Адміністрація російського диктатора Путіна минулого тижня провела семінар для віцегубернаторів РФ, на якому обговорювалася підготовка "образу перемоги" у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.
Джерела одного із видань розповіли, що Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього "треба бути готовими".
"Переможні" результати
Майбутні результати війни повинні розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному. Тому, з погляду адміністрації Путіна, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволеною досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій.
Робота з окупантами, що повернулися з війни
Також віцегубернаторам розповіли про важливість роботи з громадською думкою щодо військових, які повертаються з України. На семінарі зокрема зазначалося, що "потрібно постійно тримати у фокусі" питання реабілітації та працевлаштування військових, "щоб вони не приєдналися до протестних рухів чи криміналу". Один із ризиків полягає в тому, що у мирному житті колишнім бійцям буде важко знайти ті самі зарплати, що й на війні, тому треба думати над їх заохоченням та формуванням шанобливого ставлення у суспільстві.
Міжнаціональні конфлікти
Крім цього, обговорювалася робота з проблемними ситуаціями та реагування, зокрема на міжнаціональні конфлікти та зростання антимігрантських настроїв.
Для віцегубернаторів провели комунікаційну гру під назвою "Гнів" – із симуляцією конфлікту на національному ґрунті. Вона була побудована навколо ситуації, схожої на ту, яка склалася в жовтні в селищі Коркіно Челябінської області. Там сталися масові заворушення, спровоковані вбивством жінки. Місцеві жителі на стихійному сході оголосили винними у злочині представників циганської діаспори.
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А від Зеленського - залежить.
Бо це чувирло зайняло місце справжнього Головнокомандувача і паскудить всюди, де може, аби розвалити обороноздатність країн. Так що покарання за Чонгар і за все "хороше" для Зеленського ще попереду.
З повагою.
Кінець війни стане для паРаші кінцем взагалі . Все саме цікаве там тільки почнеться .
Розв'язавши війну проти України русачки купили собі - білет в один кінець .
Тепер навіть абсолютна перемога у війні з Україною , не гарантує рашці спокійного життя і подальшого існування . Бо за період війни - дуже багато різних інших проблем там загострилося . Швидко повернутися до мирного довоєнного життя - не вийде . Інерція війни продовжуватиметься ще довгі роки ,, і проблеми тільки наростатимуть .
Чи судячи з дій зелених, вони думають тільки про одне - майбутні вибори?
,і будуть плясать і радоватса на красной площаді .