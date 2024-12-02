Кремль вчить чиновників, як подати "перемогу" у війні для росіян, - росЗМІ

Адміністрація російського диктатора Путіна минулого тижня провела семінар для віцегубернаторів РФ, на якому обговорювалася підготовка "образу перемоги" у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.

Джерела одного із видань розповіли, що Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього "треба бути готовими".

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"Переможні" результати

Майбутні результати війни повинні розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному. Тому, з погляду адміністрації Путіна, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволеною досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій.

Робота з окупантами, що повернулися з війни

Також віцегубернаторам розповіли про важливість роботи з громадською думкою щодо військових, які повертаються з України. На семінарі зокрема зазначалося, що "потрібно постійно тримати у фокусі" питання реабілітації та працевлаштування військових, "щоб вони не приєдналися до протестних рухів чи криміналу". Один із ризиків полягає в тому, що у мирному житті колишнім бійцям буде важко знайти ті самі зарплати, що й на війні, тому треба думати над їх заохоченням та формуванням шанобливого ставлення у суспільстві.

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Міжнаціональні конфлікти

Крім цього, обговорювалася робота з проблемними ситуаціями та реагування, зокрема на міжнаціональні конфлікти та зростання антимігрантських настроїв.

Для віцегубернаторів провели комунікаційну гру під назвою "Гнів" – із симуляцією конфлікту на національному ґрунті. Вона була побудована навколо ситуації, схожої на ту, яка склалася в жовтні в селищі Коркіно Челябінської області. Там сталися масові заворушення, спровоковані вбивством жінки. Місцеві жителі на стихійному сході оголосили винними у злочині представників циганської діаспори.

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