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Новости Война
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ЕС не обсуждает вопрос отправки войск в Украину, - ЕК

ЄС не обговорює відправку військ до України

В Европейской комиссии пока не обсуждают вопрос отправки войск в Украину.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы войска были отправлены, с этим должны согласиться все государства-члены. Этого обсуждения еще нет. Европа еще не имеет позиции по этому вопросу", - отметила она.

Пресс-секретарь по вопросам внешней политики Анитта Гиппер в то же время повторила позицию Европейского Союза, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится".

"Все опции на столе, и это - основа, на которой ЕС будет продолжать работать и координировать свои усилия", - сказала она.

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Иностранные войска в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не стоит исключать появление иностранных войск в Украине.

Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что в Европе снова обсуждают возможность отправки западных войск в Украину.

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Автор: 

Евросоюз (17115)


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потужно поводили по найвеличнішим губам прибором. яким він по піаніні бряцав...
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02.12.2024 16:35 Ответить
Та ми вже давно зрозуміли, що від вас толку, як від козла молока. На відміну від усяких Пончиків.
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02.12.2024 16:46 Ответить
 
 