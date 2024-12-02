ЕС не обсуждает вопрос отправки войск в Украину, - ЕК
В Европейской комиссии пока не обсуждают вопрос отправки войск в Украину.
Об этом заявила руководитель пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для того, чтобы войска были отправлены, с этим должны согласиться все государства-члены. Этого обсуждения еще нет. Европа еще не имеет позиции по этому вопросу", - отметила она.
Пресс-секретарь по вопросам внешней политики Анитта Гиппер в то же время повторила позицию Европейского Союза, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится".
"Все опции на столе, и это - основа, на которой ЕС будет продолжать работать и координировать свои усилия", - сказала она.
Иностранные войска в Украине
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не стоит исключать появление иностранных войск в Украине.
Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что в Европе снова обсуждают возможность отправки западных войск в Украину.
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