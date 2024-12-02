ЄС не обговорює питання відправки військ до Україну, - ЄК
У Європейській комісії наразі не обговорюють питання відправлення військ в Україну.
Про це заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для того, щоб війська були відправлені, із цим мають погодитися всі держави-члени. Цього обговорення ще немає. Європа ще не має позиції з цього питання", - зазначила вона.
Речниця з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер водночас знову повторила позицію Європейського Союзу, що "ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться"
"Усі опції на столі, і це - основа, на якій ЄС продовжуватиме працювати і координувати свої зусилля", - сказала вона.
Іноземні війська в Україні
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні.
Напередодні французька газета Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.
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