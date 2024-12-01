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Новини Війна
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Якщо війну буде заморожено без посилення України, тоді Путін прийде через декілька років і зруйнує нас повністю, - Зеленський

Зеленський про замороження війни

Замороження війни без суттєвого посилення України призведе до того, що через декілька років окупаційні війська диктатора РФ Володимира Путіна поновлять агресію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави не вважає замороження війни РФ проти України вдалим варіантом.

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що до початку переговорів позиції України мають бути зміцнені підтримкою союзників. Зокрема, йдеться про постачання зброї.

"Найважливіше, що було у нашому "Плані перемоги": це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими партнерами, а й з європейським партнерами",- сказав український лідер.

Зеленський додав, що важливо мати порядок денний такого переговорного процесу, і тоді можливо його розпочинати.

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Також глава держави наголосив, що за столом переговорів окрім України та Росії, мають бути представники ЄС та НАТО. Оскільки, як зазначив президент, Україна бачить себе "частиною безпекової системи у цих союзах".

Зеленський також додав, що найважчим може бути питання про що домовлятися, якщо Росія не захоче миру, не захоче бачити Україну незалежною у майбутньому державою.

Нагадаємо, що глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) НАТО (6438) Євросоюз (13391) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+26
Так готуй шашлики, зустрінеш!
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01.12.2024 18:59
+24
Якщо війну буде заморожено, а ти, гнида гундоса, залишишся при владі - тоді так, однозначно. А якщо оберуть нормального президента, який посилить Україну, а не буде заглядати ***** в очко та розміновувати Чонгари, то плєшивий більше не рипнеться.
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01.12.2024 19:03
+19
Переверни платівку, безтолоч тупорила.
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01.12.2024 18:59
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Якщо в країні буде президент а не завгосп ,все буде добре.
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01.12.2024 21:43 Відповісти
Я надеюсь,что ты сядешь к этому времени.
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01.12.2024 22:00 Відповісти
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01.12.2024 23:07 Відповісти
почекайте, а як же аж 2 потужні плани внутрішній та зовнішній? чи вже фсьо?
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01.12.2024 23:55 Відповісти
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